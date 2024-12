Este miércoles, en una visita a la ciudad de El Soberbio, el gobernador Hugo Passalacqua recorrió las obras que Energía de Misiones lleva adelante para reforzar el suministro eléctrico en la región. Estas intervenciones forman parte de un Plan Integral que busca atender la creciente demanda energética de la zona durante la próxima década. Especialmente, en el área de Colonia Primavera y el Parque Provincial Moconá.

En el recorrido, Hugo Passalacqua valoró el impacto positivo de las inversiones realizadas con fondos provinciales en la zona de Colonia Primavera, que brindan un beneficio directo a más de 10 mil personas, cerca de 20 escuelas y una decena de aserraderos. «El municipio de El Soberbio y Energía de Misiones hicieron un trabajo fantástico, todo esto hecho con recursos de la provincia, con recursos de los misioneros. Este transformador va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Estamos hablando de cooperativas, gente que produce, que antes sufría cortes de energía constantes. Ahora ya no tendrán esos problemas, gracias a esta máquina que estamos poniendo en funcionamiento», expresó.

En ese aspecto, destacó la relevancia de la obra al liberar dos megavatios de energía para el municipio, reduciendo los cortes de suministro eléctrico y mejorando la vida diaria de las familias y la actividad productiva. «Se terminan los cortes, que eran trágicos, sobre todo con el tema de la producción. Ahora los vecinos podrán usar su heladera sin interrupciones. Los aserraderos seguirán funcionando y produciendo, y eso es generación de trabajo. Por eso, estoy muy contento de haber puesto el dinero en un lugar exacto, en una zona de Misiones donde la gente es muy trabajadora y merece todo el respeto y la voluntad de quienes conducimos los destinos de la provincia», aseguró.

También destacó la proyección de las obras hacia el progreso integral de la región. Así, enfatizó que «cuando miraba los cables que salen de la toma de 33 kV al resto de la colonia, yo no veo cables exactamente, no veo metal. Estoy viendo chicos que están estudiando en las escuelas, familias felices con sus ventiladores funcionando, aserraderos produciendo tranquilamente. Esto es felicidad, producción, trabajo y progreso en una zona muy trabajadora y sufrida».

En cuanto al enfoque de su gestión, el mandatario provincial aclaró que no realiza balances tradicionales de fin de año, sino que concibe el trabajo gubernamental como un proceso continuo. «Realmente es un continuo, no hay diciembre acá. Las cooperadoras, las parroquias, las asociaciones y el Gobierno provincial y municipal trabajan en conjunto para que Misiones crezca. Las metas, uno trata de cumplirlas. Algunas se pueden, otras no, pero lo que nos hace grandes y fuertes es el pueblo misionero, especialmente las mujeres, que son extremadamente trabajadoras y desarrollistas», expresó.

Hacia el final de su alocución, señaló que estas inversiones tienen un impacto directo en la calidad de vida y en las oportunidades de progreso económico. «Veo familias felices y veo producción. Me pone recontento como misionero, simplemente todo eso. Creo que hoy esta zona de Misiones ha dado un paso enorme», aseguró.

Una solución a los problemas energético de la zona

Mientras, la presidenta de Energía de Misiones, Virginia Kluka, dio detalles de las obras y reiteró que se están activando 30 kilómetros de línea de media tensión en Colonia Primavera. Aseguró que es una medida que beneficia a más de 2.300 familias con un transformador de 8.5 megas, mejorando la calidad de servicio y la seguridad eléctrica en la región.

En la misma línea, informó que «incorporamos tecnologías nuevas, nuevos equipos de gestión energética, que miden la tensión justamente para proteger y que los vecinos tengan calidad de servicio». También resaltó el impacto del transformador en la descongestión del sistema eléctrico de El Soberbio, un avance clave para asegurar un mejor suministro en el área urbana. Puntualmente, señaló que la mejora en la infraestructura no solo traerá beneficios a las comunidades rurales, sino también a instituciones educativas y emprendimientos turísticos que dependen de un suministro energético confiable.

Por último, explicó que «esto tiene una nota importante para la zona centro del Soberbio, para el conurbano, porque al liberar carga estamos fortaleciendo no solo la calidad de vida de los vecinos, sino también las oportunidades de desarrollo productivo».

En tanto, el intendente de El Soberbio, Roque Soboczinski, valoró la inversión que impulsará el crecimiento turístico y productivo. «Estamos contentos con la evolución de todo un sector de nuestras colonias, que trabaja con el turismo y con diversas producciones. Y gracias a esta nueva capacidad energética, podemos diseñar seguramente un crecimiento más potenciado y más organizado», declaró.

A su turno, el gerente de la Zona Norte de Energía de Misiones, Cristian Viana, explicó que se ha implementado una nueva línea eléctrica de 33 kV que alimenta un transformador de 8,5 MVA, lo que mejora el suministro en Colonia Primavera y parte de la Colonia Monteagudo.

Las obras abastecerán un área de desarrollo productivo y turístico

La recorrida incluyó el tramo recientemente finalizado de 17,8 kilómetros de líneas de 33 kV que conectan la Subestación Transformadora (SET) El Soberbio, ubicada en el kilómetro 3 de la Ruta Provincial Nº 13, con la SET Primavera. Este primer tramo consta de doble terna de 33 y 13,2 kV hasta el arroyo El Soberbio. La inversión se extiende por 15 kilómetros adicionales hasta la SET Primavera, utilizando postes de hormigón y postación mixta para adaptarse al terreno selvático y garantizar la calidad del servicio. El financiamiento del proyecto es mixto, incluyendo aportes nacionales previstos en la licitación pública Nº 09/2011.

Las obras permitirán que la SET Primavera cuente con un transformador de 8,5 MVA. Es una estructura necesaria para abastecer eficientemente a Colonia Primavera, un área de desarrollo productivo y turístico sustentable. Además, forman parte de un proyecto más amplio que se extenderá por 42 kilómetros hasta la nueva subestación transformadora ubicada en el Refugio Moconá.