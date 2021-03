La provincia de Misiones sumó cuatro nuevas Oficinas de Empleo en las localidades de El Soberbio, Alba Posse, Capioví y Gobernador Roca. Así, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, junto al subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Gerardo Girón, pusieron oficialmente en funciones este martes a las delegaciones a través de una videoconferencia. En la ocasión, Herrera Ahuad destacó la “apertura del acceso a la información y la formación de jóvenes entre 18 y 24 años” que implican estas oficinas como genuina herramienta de promoción laboral.

De este modo, la iniciativa se inserta en una provincia donde el 42% de la población tiene menos de 18 años. En ese contexto, Herrera Ahuad comentó lo acertado de “la decisión política de habilitar oficinas de empleo en Misiones. Por eso, los 77 intendentes están ávidos de tener una oficina de empleo, porque tienen jóvenes solicitándoles la posibilidad de capacitarse para generar un puesto de trabajo”.

“Esto tiene una representación muy importante y en varios niveles, no podría ser posible si el Estado nacional no mira hacia el interior, tampoco podría ser posible si Estado provincial no tiene esa reciprocidad institucional, y tampoco sería posible si la provincia no trabajara articuladamente con los municipios que es donde están las oficinas”, sostuvo el mandatario poniendo el acento en que sin embargo las oficinas pertenecen a los municipios.

Asimismo, declaró que se proyectan más oficinas en otras localidades de Misiones, sumándose a las ya 34 en funcionamiento. «Eso sólo se puede hacer si hay decisión política, y acá hay decisión política”, aseguró. También, remarcó que “las puertas están abiertas para que los jóvenes puedan gestionar con seriedad y sostener la política pública”, y que es un compromiso extendido en el tiempo. Igualmente, valoró el trabajo de Verónica Derna, la titular de Agencia Territorial Posadas, por siempre promover «el acceso de los jóvenes a las cuestiones más importantes vinculadas a su futuro, a la búsqueda de dónde trabajar, dónde formarse, y las oficias de empleo representan uno de los lugares más importantes donde pueden desarrollar sus acciones”.

Asimismo, agradeció la gestión del presidente Alberto Fernández «por una vez más poner en agenda federal las políticas públicas que necesitan las provincias». Sumó su agradecimiento a la presencia del subsecretario Gerardo Girón y al resto de las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación por el acompañamiento con la iniciativa.

El trabajo es en equipo

En la misma videoconferencia, el subsecretario de Articulación Territorial Gerardo Girón destacó que la apertura de las oficinas es fruto de todo un trabajo en equipo. “Es una política pública, afianzada en las necesidades y las demandas locales, municipalizando todas nuestras acciones, y creemos que lejos del cliché, cuando trabajamos juntos la Nación, provincias y municipios encontramos mejores resultados», dijo. Y sostuvo que es resultado de un Estado presente, cercano a las necesidades cercanas de nuestro pueblo

Además, declaro que desde “la Nación viene ejecutando, hasta los primeros días de marzo, a través de la Agencia Territorial Posadas, más de 100 millones de pesos en diferentes programas”. Por último destacó el acompañamiento del Gobierno de Misiones y los municipios que hacen «que esta gestión camine».

En la misma línea, Verónica Derna, titular de Agencia Territorial Posadas, expresó su satisfacción por “cumplir este sueño y generar oficinas de empleos en otros municipios”. Resaltó que para poder gestionar su funcionamiento “siempre tuvimos el acompañamiento de todos los compañeros de trabajo de la provincia”. Y que siguen generando propuestas que se articulan con todas las oficinas de trabajo de Misiones e instituciones como la Universidad Popular de Misiones para ayudar al perfil laboral de los jóvenes misioneros y personas sectores vulnerables,

Estuvieron presentes, además, en Sala de Situación el diputado nacional Ricardo Wellbach; los intendentes de la localidades de las oficinas de empleo inauguradas: de El Soberbio, Roque Zoboczinki; de Alba Posse, Lucas Gerhardt y de Capioví, Alejando Arnhold. El intendente Rosendo Lukoski, de Gobernador Roca, se sumó virtualmente, como así también miembros del Gabinete y diputados provinciales. Asimismo, a través de videoconferencia, se sumaron intendentes de localidades donde ya funcionan delegaciones de empleo, y sus equipos de trabajo.

Las Oficinas de Empleo en Misiones

Las Oficinas de Empleo que operan en la provincia brindan atención personalizada, acompañamiento permanente, orientación e información sobre el mercado laboral local. Desde ellas se accede a cursos de orientación y formación profesional gratuitos, programas de empleo, asistencia a microemprendedores, talleres para la búsqueda de empleo y a puestos de trabajo. En Misiones actualmente operan 34 oficinas de este tipo y ya están en proceso de creación las de Comandante Andresito, Concepción de la Sierra y Puerto Piray.