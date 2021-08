El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo en el programa de Luis Novaresio y destruyó al expresidente Mauricio Macri a quien exigió que deje de hablar mal del país en el exterior y le pidió un liderazgo lúcido. Durante la entrevista, el funcionario sostuvo que la administración que «más daño hizo en menos tiempo» fue la de Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019.

«Lo he escuchado (a Macri) en el mundo hablar de Argentina y hay que cuidarla. Cuando uno sale de Argentina a atacarla le hace mucho daño. Eso no es sano», lanzó Guzmán quien señaló que «como sociedad tenemos que fortalecernos». «Hay que actuar con liderazgos lúcidos, constructivos, mirando hacia adelante y corrigiendo los errores del pasado», agregó tajante.

En ese marco, Guzmán apuntó contra Macri y exigió que hay que debatir «con respeto, sobre la base de información correcta y no queriendo conducir a la sociedad a un lugar equivocado, no engañando. «Le diría que trabajemos sobre principios de cómo actuamos y comunicamos que no sean los que dominaron entre 2015 y 2019», disparó.

El endeudamiento de Macri en la Argentina

Sobre el nivel de endeudamiento, Guzmán denunció que «Juntos por el Cambio endeudó al país en USD 100.000 millones» y trajo a memoria que «a fines de 2019, cuando llegamos a la gestión, la deuda en pesos estaba reperfilada».

En este sentido, el ministro de Economía remarcó que el futuro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «no prevé una reducción del gasto público». Al respecto, aclaró que con el FMI «todavía se está negociando» y destacó que el objetivo será «cuidar al pueblo redefiniendo compromisos insostenibles que tomó el gobierno anterior».

También detalló que están trabajando para reducir la brecha cambiaria y que el dólar mayorista termine el año a 102,40 pesos, «como se previó en el presupuesto». Por último, respecto a la inflación, adelanto que esperan que en agosto esté por debajo del 3%. «Lo que esperamos que la tasa de 3% se vaya reduciendo, que el próximo mes baje a 2 y se mantenga», completó el ministro.

Fuente: El Destape