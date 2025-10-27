Con una concurrencia multitudinaria, en el polideportivo de Itacaruaré se celebró el quinto Festival de las Madres y el Programa Gurises Felices del IPLyC fue parte del encuentro.

Los organizadores inscribieron a 365 mamás, pero la fiesta, que se celebró en la tarde del jueves, reunió a más de 500 personas que disfrutaron de la jornada de música y alegría, alentando a las verdaderas protagonistas de la velada.

La oportunidad fue propicia para realizar la elección de la reina que representará a las madres durante este período. Así, el jurado decidió que este año portara la corona Ramona Nacimento, mientras que como Miss Simpatía fue elegida Margarita Silva y como Miss Elegancia Nilda Iracema Dos Santos.

Durante el concurso de preparación de mate, el primer puesto fue para Mirta Rodríguez de Campo y, el segundo puesto, para Carmen Scromeda.

Todas las madres fueron merecedoras de un obsequio y participaron de los sorteos realizados por el municipio.