El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló sobre el escándalo entorno al pago de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por el que fue desplazado de su cargo Diego Spagnuolo y por el que se apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem. «Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, sentenció.

En declaraciones a Radio Mitre, Francos se refirió a «Lule» Menem: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Sobre el Presidente, resaltó que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y agregó: “No es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sin embargo, al ser consultado por su entorno consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”. “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, dijo.

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques.” Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree», señaló.

En este marco, manifestó: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”.

Qué dijo Guillermo Francos sobre los incidentes en Lomas de Zamora

Consultado sobre los incidentes en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei tuvo que retirarse luego de que la carava que encabezaba sufriera agresiones, el jefe de Gabinete consideró que se trató de “un hecho grave”. “La Justicia tendrá que analizar y sancionar a los responsables. Es grave el grado de violencia que existe”, resaltó.

“Hemos llegado a un nivel de confrontación que debería llevar a una reflexión a los actores. El kirchnerismo estuvo muchos años en el poder y dejó una Argentina postrada, endeudada, con el aparato productivo destruido, hay que hacerse cargo de lo que hicieron y bajar el nivel de violencia que ejercen contra el Gobierno. Cuando asumieron el poder, la deuda del estado era de 144 mil millones de dólares, cuando lo dejaron era de 519 millones de dólares”, expresó.

“No diría que la intención fue asesinar al Presidente porque sería más grave. Creo que fue un acto de violencia irresponsable que podría haber terminado en un hecho como eso porque el tamaño de la piedra podría haber matado a cualquiera. No quiero pensar que la persona que lo hizo haya querido matar al Presidente más bien fue un acto de violencia descontrolada de un imbécil que se cree que esa es la forma de cuestionar del gobierno”, concluyó.

