El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó un análisis sobre los resultados electorals del pasado domingo en la proivincia de Buenos Aires, donde La lIbertad Avanza perdió por más de 14 puntos ante Fuerza Patria. En ese sentido, aseguró que la nacionalización de los comicios «fue un error».

Sin embargo, casi una semana del duro revés en las elecciones legislativas bonaerenses, Francos expresó confianza en que, de cara a las generales de octubre, «el panorama será totalmente diferente».

El funcionario también reconoció que el gobernador Axel Kicillof «hizo una jugada inteligente» al desdoblar la elección provincial de la nacional, lo que le permitió posicionarse como principal referente del peronismo a nivel nacional.

«Sí, yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda», admitió Francos en declaraciones radiales. Y agregó: «El Gobierno de la provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente nacional de Unión por la Patria, del peronismo, no sé cómo se llamará ahora».

Un resultado inesperado

Francos reconoció que el oficialismo no esperaba el desenlace, aunque tenía claro el peso de la estructura peronista en la provincia. «La elección del domingo pasado fue una elección distrital, de la provincia de Buenos Aires, donde se discutían legisladores provinciales y comunales. Sabíamos que tenía mucho peso la estructura de los intendentes, y el peronismo cuenta con una presencia muy fuerte en ese nivel», explicó.

Aun así, marcó diferencias con lo que se disputará en las próximas elecciones nacionales. «Lo que se juega en la elección nacional es cómo se va a componer el Congreso de la Nación para el próximo periodo», subrayó.

Francos insistió en que el objetivo del oficialismo será «obtener el respaldo parlamentario necesario para avanzar con las reformas» impulsadas por Javier Milei, ya que hasta ahora debieron gobernar con un bloque reducido.

En sintonía con lo expresado días atrás por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete señaló la importancia de mantener el diálogo con referentes como Mauricio Macri y dirigentes del PRO. Consideró fundamental que ese espacio se alinee con la estrategia de cara a octubre para ampliar la base de apoyos.

Fuente: Ámbito