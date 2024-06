Después de que el presidente Javier Milei asegurara que «le va a vetar» todos los proyectos a la oposición que tengan un impacto en el equilibrio fiscal, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que si el Congreso insiste en la aprobación de la nueva fórmula jubilatoria el Gobierno realizará «recortes de todo tipo» para mantener el déficit cero.

«Si esto sucediera, lo que dicen algunos diputados que puede suceder de insistir ante un veto del Presidente, claramente lo que va a hacer el Gobierno nacional es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley», sostuvo este jueves el funcionario, al ser consultado acerca de si la iniciativa que logró media sanción en Diputados consigue ser aprobada en el Senado.

La Constitución Nacional prevé que un proyecto vetado por el Presidente puede ser promulgado de todas formas si se consiguen dos tercios de los votos en cada una de las cámaras legislativas. «No hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento, porque no tiene los recursos», indicó Francos en la mañana de este jueves 6 de junio en diálogo con Radio Continental.

«Aunque los Diputados quisieran insistir con los dos tercios de los votos, el Gobierno tiene claro que esto de ninguna manera va a impactar la decisión firme del Presidente de mantener el déficit cero», analizó el también exministro del Interior. En ese sentido, advirtió que habrá «recortes de todo tipo» en busca de defender «la caja».

En ese sentido, Francos les pidió a los legisladores que, llegado el caso, no dejen de lado en su consideración el «gran esfuerzo por mantener las cuentas públicas en orden y poder cumplir con el objetivo que el Presidente se comprometió en la campaña que es, fundamentalmente, bajar la inflación».

El proyecto sancionado en la Cámara baja fue presentado por la Unión Cívica Radical y contó con el apoyo de otros bloques «dialoguistas» como Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, así como de la oposición más dura, como los legisladores de Unión por la Patria. En caso de que se convierta en ley, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria contempla una recomposición del 8,1% en los haberes y establece un aumento adicional anual (en marzo) por la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios, entre otros ítems.

Ante este marco, el Jefe de Gabinete manifestó que hay una posición que expresaron «los diputados que querían recuperar los ingresos jubilatorios, pero justo plantean esto a un gobierno que quiere enderezar las cuentas y con esto claramente generan un perjuicio».

La advertencia de Javier Milei: «Les voy a vetar todo»

«Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal se los digo yo ahora, les voy a vetar todo, me importa tres carajos», había lanzado Javier Milei el día después de que el proyecto sobre la movilidad previsional fuera aprobada en Diputados.

«Es cierto que la política mete la cola, que la política ensucia, que gran parte de la política no quiere resolver esto», afirmó durante su participación en el Latam Economic Forum.

Poroteo en el Congreso: los votos que hacen falta para superar el veto presidencial

Si el Congreso de la Nación define a través del voto de los dos tercios insistir con la norma, al Poder Ejecutivo no le quedará más remedio que promulgarla, según establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. En el caso contrario, si el órgano legislativo no consigue ese quórum, el proyecto no se podrá tratar hasta las sesiones ordinarias del año siguiente.

Para obtenerlo, hacen falta 177 de los 257 legisladores de la Cámara de Diputados y 48 de los 72 en la de Senadores.

En teoría, La Libertad Avanza tiene 85 votos de base (38 propios, 37 del PRO, 3 del bloque Independencia y otros 3 del MID, dos de Producción y Trabajo y otros dos de Buenos Aires Libre) para rechazarlo, lo que deja un total de 172 diputados que podrían insistir con la norma.

Fuente: Perfil