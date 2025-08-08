Guardaparques dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones llevaron adelante intensas tareas de control y vigilancia en distintas áreas naturales protegidas del norte provincial. Las actividades estuvieron a cargo de guardaparques pertenecientes al Lago Urugua-í y al Parque Provincial Guardaparque Foerster, quienes actuaron en forma conjunta para reforzar la prevención de ilícitos ambientales.

Los operativos se desarrollaron en zonas clave como el Parque Provincial Yacuí, la Reserva Ing. Florencio Basaldúa, el Corredor Biológico Península Andresito y el Parque Foerster.

Durante los patrullajes se mantuvo contacto con vecinos de las zonas aledañas, brindándoles información sobre estas áreas protegidas y promoviendo el compromiso comunitario en la protección del ambiente. Además, los equipos ingresaron por senderos utilizados habitualmente por cazadores furtivos, donde se procedió a la destrucción de saleros artificiales, sobrados y esperas utilizados para atraer fauna silvestre con fines ilegales.

Estas acciones forman parte de las estrategias de conservación activa que impulsa el Ministerio de Ecología, con el objetivo de resguardar la biodiversidad misionera y fortalecer el control en territorios de alto valor ecológico.