En el marco de una patrulla de prevención de ilícitos ambientales, guardaparques del Parque Provincial Urugua-í, junto con personal del Parque Provincial Lago Urugua-í, dependientes del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables llevaron adelante un recorrido de control por los límites del área protegida.

Durante la inspección, los agentes sorprendieron a dos cazadores que portaban armas de fuego, municiones y un ejemplar de pecarí cazado de manera ilegal.

Asimismo en la zona del paraje Cabureí, se detectó un sendero utilizado por cazadores furtivos para ingresar al parque. En el lugar se localizaron varios saleros y sobrados, los cuales fueron destruidos para evitar su reutilización.

Como resultado, se procedió al secuestro de una escopeta de fabricación casera calibre 16, otra calibre 20 y un total de 20 cartuchos. Los demorados, junto con el armamento incautado, fueron puestos a disposición de la Comisaría de la localidad de Comandante Andresito, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.