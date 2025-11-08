Guardaparques dependientes Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones desarticularon un campamento utilizado para la caza ilegal de fauna silvestre. El operativo tuvo lugar durante la mañana de este jueves en el Parque Provincial Foerster.

La intervención se logró tras una denuncia que alertó sobre el ingreso de personas, presuntamente cazadores, a la zona protegida conocida como «El Japonés», sobre la ruta provincial Costera 2.

Para el operativo, que comenzó de inmediato, utilizaron una de las nuevas camionetas 4×4 que el organismo adquirió y que facilitó el acceso a la zona.

Una vez en el sitio, los efectivos identificaron la senda de ingreso al Parque, donde se detectaron huellas recientes. Al seguir el rastro a pie, dentro de la densa vegetación, recorrieron varios kilómetros hasta localizar un campamento clandestino, donde encontraron un salero construido para atraer a los animales, y un «sobrado», además de elementos destinados a la caza de fauna silvestre. Además, hallaron restos óseos de pecaríes (jabalí silvestre o chancho de monte), lo que confirma la actividad ilegal que se estaba realizando.

Ante estos hechos, los guardaparques destruyeron los elementos ilegales encontrados, incluyendo el salero y los implementos de caza, con el fin de inhabilitar el campamento. Después recorrieron los alrededores en busca de los infractores, sin lograr avistar a ninguna persona. Finalizada la inspección, la patrulla emprendió el regreso. Como parte de las acciones posteriores, el personal que actuó se entrevistó con vecinos del Parque Foerster para recabar más información sobre el caso.