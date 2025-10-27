Catorce personas permanecen internadas en los hospitales SAMIC de Oberá y Madariaga de Posadas, tras el grave accidente ocurrido el domingo en la Ruta Nacional 14.

La Policía de Misiones informó este lunes el parte médico actualizado de las víctimas del siniestro vial ocurrido ayer sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del arroyo Yazá, en Campo Viera, donde un colectivo de larga distancia colisionó con un automóvil y cayó al cauce.

Según el informe elaborado por la Dra. Mariana Rippel, médica policial, diez personas continúan internadas en el Hospital SAMIC de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, bajo seguimiento médico permanente.

Pacientes internados en el Hospital SAMIC Oberá:

Arnaldo Federico Aquino (41) – internado en sala. Linda Graciela Rundquist (32) – internada en sala. Naila Vegas (23) – internada en UTI. Denis Almara (21) – internado en UTI. Paola Buchaman (24) – internada en sala. Denis Fabián Oliveira (20) – internado en sala. Emilio Giménez (22) – internado en UTI. Benito Hernán Gómez (28) – internado en sala. Alberto Aquino (37) – internado en sala. Nahuel Alejandro Aquino (12) – internado en sala.

Pacientes derivados al Hospital Madariaga (Posadas):

De acuerdo con el relevamiento de la Dirección General de Servicios Sociales, los familiares informaron que los siguientes pacientes permanecen bajo atención especializada:

Adrián Cáceres (46) – fractura de pelvis, tubo pleural en costilla izquierda y coágulo cerebral. Se encuentra en emergencia. Juan Cueva (20) – fractura a la altura de la columna y contusiones varias. Estable y lúcido. Marcos Núñez Piñeiro (35) – fracturas de pelvis, costilla y rodilla, con contusiones múltiples. Lúcido y estable. Gustavo Báez (31) – internado en terapia intensiva, con lesión cervical C3, fractura de fémur y traumatismo craneal leve.

El parte continuará actualizándose conforme a la evolución médica de los pacientes y las comunicaciones oficiales de los centros de salud intervinientes.