Durante septiembre, los aportes del Estado nacional hacia provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a través de lo que se conoce como “transferencias automáticas”) cayeron bastante: sumaron $ 5,09 billones, lo que implica una baja del 10,3 % real frente al mismo mes del año anterior.

Para la provincia de Misiones, estos recursos totalizaron $ 163.340 millones, lo que representa una caída del 10 % real interanual.

¿Qué son las “transferencias automáticas”?

Estas transferencias son los recursos que el gobierno nacional distribuye automáticamente entre las jurisdicciones (provincias y CABA). Incluyen:

Coparticipación federal: una parte de los impuestos nacionales que el Estado central comparte con las provincias.

Leyes y regímenes especiales: fondos adicionales que el Estado asigna por normativas específicas (por ejemplo, impuestos especiales, regímenes de compensación).

Otras partidas: como la compensación prevista en el “consenso fiscal” cuando hay acuerdos entre la Nación y las provincias.

¿Qué pasó en Misiones?

En el caso de la coparticipación federal, Misiones recibió $ 147.578 millones, con una caída real del 0,8 % respecto al año anterior.

Algunos rubros internos de la coparticipación mostraron variaciones negativas más fuertes, por ejemplo Impuestos Internos y “otros coparticipados” bajaron mucho (–34,6 % y –83,2 % reales).

En cambio, IVA y Ganancias tuvieron aumentos reales (+3,0 % y +1,2 %), pero no alcanzaron para compensar las caídas en los otros conceptos.

Lo más crítico fue la baja en fondos por leyes y regímenes especiales: Misiones recibió $ 8.070 millones en ese rubro, con un desplome real del 71,9 %. Particularmente, los ingresos por Bienes Personales fueron los que más cayeron (–92,1 %).

Por otro lado, la partida por Compensación del Consenso Fiscal creció fuertemente (88 %), pero no fue suficiente para equilibrar el conjunto.

Septiembre de este año fue uno de los peores meses de los últimos ocho para Misiones en materia de recursos automáticos: los montos están bastante por debajo de los niveles de 2023 (–11,5 %) y 2022 (–12,3 %).

Hasta el acumulado enero-septiembre, Misiones recibió $ 1.401.628 millones en total por estos envíos automáticos. En términos reales, esto significa una suba del 2,6 % frente a igual período del año pasado. Sin embargo, cuando se separa la coparticipación, el crecimiento fue modesto (+0,5 %). Y comparado con años previos, los envíos automáticos aún están sensiblemente por debajo: –10,3 % respecto a 2023, –11,5 % frente a 2022, y –6,0 % contra 2021.