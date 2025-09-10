Una verdadera red delictiva dedicada al robo y reducción de cables fue desarticulada en Posadas tras un megaoperativo policial que incluyó allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad. El procedimiento dejó como saldo tres hombres detenidos y más de media tonelada de cobre secuestrado, además de motocicletas adulteradas y otros elementos vinculados a la causa.

El primer allanamiento se realizó en el barrio San Gerardo, en una vivienda sobre calles Bosetti y 127, donde los investigadores hallaron bolsas con cobre prensado, rollos de cables, una balanza de pesaje y una motocicleta adulterada con una patente denunciada como robada. Allí fue detenido Ignacio Luis C. (57), alias “Gordo”.

En otro procedimiento, llevado a cabo en una vivienda del barrio Gioviznaso, sobre calle 210, se incautaron más bolsas de cobre prensado, cables de acero y una moto desarmada con el número de motor limado. En ese lugar se arrestó a Ramón F. (50).

La investigación también apuntó a depósitos de chatarra. En un galpón de la chacra 26, sobre calle Japón, se hallaron aproximadamente 300 metros de cable eléctrico, lo que derivó en la detención de Omar L. (46). En otra chatarrería del barrio San Gerardo se secuestraron piezas de cobre prensado de distintos tamaños y la propietaria fue citada a declarar.

Todos los detenidos, junto al material incautado, fueron trasladados a la Comisaría 6.ª de la Unidad Regional I, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 7 de Posadas.

La pesquisa estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Complejas, con apoyo de la Comisaría 6.ª y la Dirección GIR, y permitió avanzar en el desbaratamiento de una organización dedicada al robo de tendido eléctrico y reducción de metales.

Las autoridades no descartan que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones y allanamientos, mientras vecinos y comerciantes celebran el operativo que promete aliviar una problemática que afectaba la vida cotidiana de miles de posadeños.