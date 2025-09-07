El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, junto a la Policía provincial, llevó adelante dos operativos en Comandante Andresito que terminaron con el secuestro de madera nativa de la especie Zoita.

El primer procedimiento ocurrió el sábado por la noche, durante un control vehicular en un camino vecinal de acceso a la localidad. Allí, efectivos policiales detuvieron un vehículo que transportaba rollos de madera sin la documentación correspondiente. Con la intervención de guardaparques del Parque Provincial Urugua-í, se incautó tanto la carga como el rodado, que quedaron bajo resguardo en el Puesto Uruzú.

Al día siguiente, domingo, las investigaciones permitieron determinar que la madera había sido extraída de un lote privado ubicado en la faja protectora de un recurso de agua que delimita el Parque Provincial Urugua-í. En el lugar también se hallaron restos de ejemplares talados de la misma especie.

Si bien la zona no está dentro del área protegida, se trata de árboles nativos, por lo que el Ministerio de Ecología informó que tomará las acciones correspondientes para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.