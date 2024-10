El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, junto a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solis, en representación de Gildo Insfrán, acordaron fortalecer la cooperación interprovincial y reclamar una distribución más equitativa de los recursos nacionales. Para ello constituyeron el bloque de integración “Región Litoral”.

Según detalla el documento firmado por los seis mandatarios provinciales, el objetivo de la conformación del bloque es promover el desarrollo sostenible en lo económico, productivo, logístico y social”, así como “el desarrollo humano, la salud, la seguridad, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura”.

Al respecto, el gobernador de Misiones manifestó: “si no levantamos la voz y no nos juntamos para decir las cosas con más potencia, no cambiaremos esta realidad”, También, hizo hincapié en gestionar cuestiones como la conectividad y las dificultades energéticas, elementos clave para el desarrollo regional, como así también las relaciones con los pueblos originarios.

“Entre nuestras provincias tenemos también cosas para cooperar. Hay cosas donde muchas de estas provincias han desarrollado mucho más su potencial que mi pequeña y modesta provincia. Y en otras cosas nosotros estamos mucho más desarrollados, como el combate contra incendios forestales», reconoció.

Por medio de este acuerdo, además se designa a la Junta de Gobernadores como el organismo ejecutivo máximo de decisión, con una presidencia pro tempore de seis meses de duración y carácter rotativo. En la reunión previa a la firma del tratado, el gobernador Pullaro propuso a su par Valdéz como primer presidente pro témpore.

Esta Junta podrá también “acordar políticas regionales en las distintas materias, y crear las estructuras intergubernamentales de funcionamiento que fueren necesarias”. También deberá procurar “la participación de la Región Litoral en la formulación y ejecución de las políticas del Mercosur que le afecten”, así como la “participación de los gobiernos municipales de la Región en la formulación y ejecución de las políticas regionales”.

Asimismo, esta Junta quedará facultada para “decidir y aprobar los programas de desarrollo sostenible económico, productivo, logístico y social de la Región Litoral, evaluar su ejecución, dictar las decisiones necesarias para su conducción, negociar y firmar acuerdos, crear y regular órganos que estime pertinentes, dictar reglamentos, homologar los estatutos o reglamentos internos de los demás órganos instituidos, designar a los titulares de la Mesa Ejecutiva de la Región Litoral y cualquier otro acto relativo al cumplimiento de los objetivos establecidos”.

Este espacio contará también con una Mesa Ejecutiva -integrada por funcionarios designados por cada provincia-, la que funcionará como un “organismo de implementación de las políticas regionales y de coordinación de la integración regional”, debiendo desempeñar “las tareas, conducir los proyectos y programas, que le sean impartidos por la Junta de Gobernadores; crear y regular grupos de trabajo conforme a las temáticas abordadas”.

Además, se constituirá una Comisión Parlamentaria Conjunta como instancia deliberativa de la Región Litoral, y que estará conformada por hasta cuatro legisladores de cada provincia.

Unidad y consenso

El gobernador anfitrión de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue contundente en su crítica al actual sistema federal. Explicó que “Santa Fe, por sus características productivas, aporta tres veces y media más al Estado Nacional de lo que recibe”, lo que ejemplifica la concentración de recursos en ciertas áreas del país. Ante esta situación, destacó la necesidad de “llevar adelante un proceso diferente que permita establecer nuevas reglas de juego” y apostó por un modelo centrado en “el crecimiento económico y la generación de empleo”.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo hincapié en las pérdidas financieras sufridas por las provincias debido a decisiones políticas nacionales. Afirmó que «en estos 10 meses hemos perdido recursos, por ejemplo, con la desfinanciación de las cajas de jubilaciones propias por parte de ANSES».

En la misma línea, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, remarcó que el federalismo debe practicarse de forma activa, uniendo a las provincias del Litoral en la defensa de sus intereses. “Crecer y desarrollarnos como región es fundamental, y debemos reclamar lo que nos corresponde”, declaró Zdero.

Finalmente, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, explicó que el objetivo de este bloque regional es “construir una zona común de consenso para representar mejor los intereses económicos, industriales y políticos de la Región Litoral en el escenario nacional”.