‘Del Derecho al Hecho’ es el evento organizado por mujeres renovadoras en el marco del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer que se recuerda cada 23 de septiembre. De 700 inscriptas en la actividad, 40 fueron seleccionadas para ocupar, por un día, lugares en el Ejecutivo provincial y presentar proyectos. La abogada Laura López (31) es de Eldorado y fue seleccionada para ocupar el rol de Gobernadora de la provincia.

«La política para mí es una herramienta de construcción. Lo que está pasando con este proyecto de convocar a las mujeres para que ocupen cargos de poder es una herramienta para que podamos visibilizar de que podemos llegar a ocupar estos cargos y ayudar a las personas desde estos espacios», expresó en diálogo con ENFOQUE MISIONES.

La joven profesional contó que su contacto directo con la política comenzó en la campaña para las elecciones de mayo pasado. «Trabajé para quien fue electo intendente de Eldorado, Rodrigo ‘Pipo’ Durán, y fue una experiencia que me gustó mucho», contó.

«Me puso muy feliz que me seleccionen y es una gran experiencia. Tuvimos una semana de entrenamiento en liderazgo, talleres digitales y varias áreas que nos servirán mucho para aplicar en la vida diaria. Esta semana nos abocamos al plan de gobierno. Me encantaría que esta experiencia sea el puntapié para pensar en adelante en ocupar espacios de decisión. Me llena de expectativa», manifestó.

Las 700 postulantes fueron seleccionadas por un comité de mujeres que actualmente desempeñan funciones en el Ejecutivo provincial.

«No es un dato menor que la sociedad misionera esté compuesta por más del 50% de mujeres, esta participación fortalece el gobierno, la democracia y nuestras instituciones», expresó Paula Franco, directora del Silicon Misiones y referente de ‘Mujeres en Clave Política’, grupo encargado de la organización de la actividad.

«Es la primera experiencia y con ansias de que suceda todos los años y que se expanda a otros organismos, otros poderes, para que la gente se involucre y pueda generar ideas, proyectos que después quedarán como un insumo para la gestión», destacó.

Las mujeres seleccionadas presentaron proyectos que serán tomados en cuenta por los diferentes organismos y con el objetivo de que se puedan desarrollar muchos de ellos.