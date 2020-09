A nivel nacional, el 60% de las empresas no están digitalizadas. Y en Misiones, ese porcentaje sería mucho mayor. Empezar a torcer ese número, para achicarlo es la preocupación de Gladys Neuendorf, presidenta del Clúster de Empresas de Servicios Basados en el Conocimiento.

“El clúster es un grupo de firmas del sector privado que se agruparon para poder brindar más y mejores servicios. Son del sector audiovisual, software (programación) y telecomunicaciones. Está planificado que tenga una Comisión Asesora, donde participe el Estado y la Educación, porque son los tres grandes ejes para que una actividad sea sustentable, pues si no se acompaña desde lo educativo y desde las políticas de Estado, el privado no puede avanzar”, resumió en una charla con ENFOQUE.

Contó que el clúster SBC Misiones “se formó en 2016. En seis meses se hicieron distintas capacitaciones y todas las empresas que quisieron, se sumaron. Fue un trabajo muy a pulmón en los primeros años”.

“Hubo cinco nuevos clústers ese año en la Argentina. Córdoba, Mendoza, Rosario y Buenos Aires ya lo tenían”, añadió.

Dijo que “actualmente, lo conforman entre 50 y 60 empresas de toda la provincia. Hay una presencia mayoritaria de desarrolladores de software”.

“La mayor cantidad de empresas son de Posadas, pero hay de Alem, Oberá, Puerto Rico y Eldorado”, enumeró.

“Hay pymes que no se subieron al clúster, porque pensaron que era una cuestión política”, lamentó.

Explicó que “si una empresa quiere digitalizar y no encuentra en el mercado un programa que lo ayude, necesitará un programador que lo haga, a veces desde cero. Y ahí es donde distintas empresas pueden prestar el servicio”.

“Nosotros asesoramos a las pymes que quieren digitalizarse. A veces no hay que programar, sino ocupar una herramienta ya existente. Ahora lanzamos un programa para que las empresas, comercios o industrias hagan su autoevaluación de dónde están parados digitalmente. Esa información llega al clúster, un grupo interdisciplinario de profesionales lo analiza y luego contacta a esa firma para hacerle el diagnóstico y para que luego pueda acceder a capacitaciones y eventualmente a un crédito para avanzar en su transformación digital”, precisó Neuendorf.

Comentó además que “a principios de este año, hicimos una encuesta general, junto a la Provincia, donde obtuvimos más de 200 respuestas sobre cantidad de programadores. Hay muchos que trabajan vendiendo sus servicios al exterior”.

“Siempre hay necesidad de más programadores. A nivel país 7000 puestos de trabajo no se están pudiendo cubrir en el área. Es un costo alto entrenar a un programador”, reconoció.

Neuendorf aseguró que “al personal de una empresa hay que capacitarlo en informática, en teletrabajo, en trabajo corporativo. Son todos saberes que le quedará a la gente”.

“Hasta el comienzo de la pandemia, la empresa no veía la necesidad de transformarse, lo consideraba un costo y no como una inversión. El coronavirus motivó un giro de 180 grados, porque se consolidó la idea de que si no estaba digitalmente preparada, la firma quedaba afuera”, sostuvo la presidenta del Clúster.

Pero, admitió, el proceso no fue fácil, porque “se cortaron las ventas, había que mantener lo que había y transformarse digitalmente se complicó”.

Trabajo en conjunto: Estado, privados y Educación

“Nuestra actividad es transversal a todas las demás. Nos necesitamos mutuamente. El Estado no puede acaparar todo y los privados no pueden crecer solos. Esto es un desafío, que lo venimos charlando con el Ministerio de Industria, con el Polo TIC, con el Parque Industrial y ahora con el Silicon Misiones”, reflexionó y sobre el Silicon agregó: “Necesita del privado para mostrarse en el mundo”.

Recomendó que “todos deberían digitalizarse. El comercio ha entendido esto un poco más, sobre todo en este tiempo de pandemia, mucho más que la industria. Los más difíciles han sido precisamente los industriales”.

Neuendorf cerró la entrevista con el objetivo que puso el clúster a corto plazo: “En un año y medio pretendemos contribuir a la digitalización de 100 pymes locales, junto con el Estado y las cámaras empresariales”.