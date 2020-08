El ministro de Salud, Ginés González García hizo referencia a la marcha organizada el lunes en el Obelisco porteño y otros puntos del país en oposición a las medidas de aislamiento social y dijo que «me causó un gran desánimo lo de ayer sin ninguna implicancia política, desde el punto de vista epidemiológico fue un gol en contra de aquellos, ojalá que las consecuencias no sean demasiado importantes».

«También lo entiendo, estamos cansados, aburridos, es un tiempo largo, pero no hay ninguna otra receta que uno hubiera querido aplicar distinta» dijo sobre la cuarentena que aún está vigente en el AMBA y en algunas provincias del interior debido a la creciente ola de contagio de Covid-19.

En cuando a los avances de las vacunas, el funcionario dijo: «Negociamos con todos. Algunos quedaron más cerca, como el laboratorio Pfizer que empezó su ensayo de la fase 3 en el país. Otro es el laboratorio AstraZeneca y hay otros más. Negociamos con los que estaban más adelantados, para asegurarnos provisión de la vacuna».

«La estimación mía y la que converso con los laboratorios en los que van más en la punta del desarrollo, va a estar entre octubre y noviembre» aseguró el titular de la cartera de Salud en declaraciones con Jorge Rial en Intrusos y por América y agregó: «El rol del Estado está claro, el Estado va a comprar la vacuna para todos los grupos que sean trabajadores de salud que tienen más exposición, personas mayores, personas con dificultades o patologías que comprometerían su futuro, todos esos van a estar incluidos, esos van a ser los primeros».

En cuando a la polémica sucedida en torno al dióxido de cloro como una posible cura contra el coronavirus, advirtió: «Apareció en lugares de venta digital la venta de dioxido de cloro. La ANMAT dijo que era como tomar lavandina».

«Que alguien que tiene la capacidad de tener contacto masivamente con la gente a través de los medios, que no solo no contribuya sino que ponga en riesgo y estimule conductas que hacen daño, me parece un grado de irresponsabilidad tremendo. Hay países que sancionan estas cosas», cerró Ginés en referencia a la conductora televisiva Viviana Canosa que alentó el consumo de estas sustancias desde su programa por Canal 9.

Fuente: Ámbito