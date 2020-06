“Volver”, una palabra que históricamente nos remitía al título del tango, se resignifica en tiempos de pandemia de coronavirus. Hoy, lejos de la nostalgia, nos remite a la chance de endurecer, como en un principio, las medidas para mermar el avance de casos. De hecho, el Ministro de Salud Ginés González García no descarta “volver para atrás en las fases” de la cuarentena e incluso, tras recalcar que no ve factible el regreso del fútbol en el corto plazo, utilizó una metáfora del deporte para referirse a la situación sanitaria del país: “No podemos creer que el partido está terminado, cuando estamos al final del primer tiempo”.

En una conferencia virtual con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC) y de la que participó Ámbito, el titular de la cartera sanitaria nacional dijo que entiende el rechazo de la gente a la cuarentena, ya que el el aislamiento social preventivo y obligatorio pudo haber sido víctima de su propio éxito. “Nadie valora lo que no ve, lo que no sucedió. Entonces cuando se hace prevención como la que hicimos y muy bien, realmente lo peor no sucedió y se empieza a debilitar la idea del cuidado. Pero está en nosotros volver a generar la confianza colectiva para volver a tan buenos resultados”.

Si bien días atrás algunos infectólogos y asesores del Poder Ejecutivo opinaron que todavía no estaban dadas las condiciones para volver a la Fase 1, Ginés González García señaló: “No puedo comentar por qué dicen que no están dadas las condiciones, yo creo que las condiciones son las de la evolución de la pandemia”.

Luego de destacar que desde el Gobierno han actuado sin ninguna especulación política, Ginés afirmó: “Siempre dijimos que si teníamos que cambiar, lo íbamos a hacer. Hoy hay que tomar medidas porque hay un riesgo para el país. Si bien algunas provincias no tienen la cuarentena, el AMBA es un sistema de expansión para otros habitantes y tenemos que ser cuidadosos, porque lo que hagamos hoy se paga dentro de 14 días”.

Por eso, ante la pregunta de si se baraja una estrategia de mayor blindaje y menos aperturas para el AMBA, el ministro señaló: “Estamos conversando muy intensamente porque no queremos hipotecar nuestro futuro. Yo entiendo que la gente está cansada, pero es cierto que tenemos que hacer una intensificación, que no tiene que ver con un contenido ideológico. De hecho, nuestros grandes méritos que tuvimos desde el primer momento fue que trabajamos sin límites, sin jurisdicción y sin política que no sea la política sanitaria”.

En otro tramo de la conversación, Ginés reveló que tiene muchas consultas sobre el retorno del fútbol, un tema en el que fue categórico: “De ninguna manera se puede pensar en la vuelta al fútbol en el corto plazo. Hay que tener en cuenta que el 75% de los jugadores viven en el AMBA y no me los imagino viajando por el resto del país con la capacidad de transmitir el virus”.

Lo mismo aplica para los entrenamientos deportivos, que deberían comenzar dos meses antes de los partidos. Y por más que dijo haber recibido ofrecimientos para entrenar en distintas provincias, insistió que no es el momento. “No soy de la idea de ninguna apertura mientras el pico esté ascendente”, señaló.

Con relación a los runners, opinó que hubo un «desborde”, mostró preocupación porque lo que sucede en la Ciudad “tiene un efecto imitación en el país” y empleó una metáfora futbolera para que se vuelva “a la conciencia tan espectacular” que dio tan buenos resultados en un principio: “No podemos creer que el partido está terminado, cuando estamos al final del primer tiempo”.

Con relación a este tema, se le preguntó a Ginés González García si coincidía con su par porteño Fernán Quirós, quien indicó en la mañana del viernes que en materia de aumento de casos lo «peor estaba por venir». El titular de la cartera sanitaria nacional respondió: “Yo soy un optimista y no me gusta decirlo, pero creo que sí, tenemos más posibilidad de casos y eso se ve día a día”. Además de que al igual que todos los años, las enfermedades respiratorias tienen su pico en la última semana de junio o primera semana de julio, “si a eso le sumamos la situación del AMBA, yo creo que lo peor está por venir y me preocupa que no profundicemos en lo peor no tomando las medidas que yo creo que ya hay que empezar a tomar en esta área”.

“La circulación del virus está creciendo y si bien no exponencialmente, tiene riesgos, todos sabemos que si crece exponencialmente, lo que hicimos bien de entrada que fue regular su crecimiento a través de la administración de la cuarentena se nos puede dilapidar”, enfatizó el ministro. De hecho, según pudo saber Ámbito a través de fuentes sanitarias es el temor de los especialistas: que se llegue a 2.000 casos diarios.

¿Qué se tendrá en cuenta para retroceder de fase? Ginés dijo que “la decisión será teniendo en cuenta varias cosas” y que la disponibilidad de camas hoy no es una variable (porque las hay), pero sí lo es la evolución de positivos en Capital y el primer anillo del conurbano bonaerense, en donde reconoció que es “poca la estructura para la logística y la capacidad de hacer los aislamientos, ya que no cuenta con la cantidad de hoteles de CABA”.

En esa línea, cuando se le preguntó si se bajara baraja la posibilidad de aislamientos domiciliarios en casos leves remarcó que “dependerá mucho de las posibilidades de la gente, pero en general mientras tengamos capacidad ociosa insistimos en que se use la estructura sanitaria”.

“Fragilidad científica”

Ginés enfatizó que tratar de que “no se dilapide lo que construimos hasta el momento» porque “pocas veces se vio tal fragilidad científica en un tema pandémico”. Y para reforzar esta idea, ejemplificó con lo sucedido en la revista The Lancet, que se retractó sobre un artículo que hablaba de los potenciales daños de la hidroxicloroquina en el tratamiento de los pacientes con Covid-19 y que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a suspender el uso de esa droga en ensayos temporalmente para después retomarlos.

“Es muy contradictoria toda la información que hay. La única información fehaciente, contundente y con resultados concretos vinculados a tratar de contener la expansión es volver a medidas como el aislamiento y cumplir estrictamente el distanciamiento”, indicó el ministro en la charla virtual, y se alegró de que la revista Time destacara a la Argentina entre los 11 países de distintas regiones del planeta por su respuesta ante la pandemia, aún con las dificultades económicas frente al mundo en plena renegociación de la deuda.

El ministro remarcó que en este contexto la OMS no salió fortalecida, “más cuando hubo una batalla geopolítica que la tuvo como epicentro”, y aclaró que prontamente tendrá que tomar nuevas decisiones, y no le temblará el pulso. “Acá no hay libretos ni libretistas, nosotros aprendemos de los errores ajenos y propios, algunos cometimos, seguro pero creo que le acertamos en lo grande”, concluyó.

