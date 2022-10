Tras la maratónica sesión en el Congreso donde el Presupuesto Nacional 2023 tuvo media sanción, llegan las repercusiones. Tras arduas gestiones de la Provincia, se pudo incluir la Zona Aduanera Especial, el gasoducto y demás obras por $ 30.000 millones.

En esta línea, el presidente del Instituto de Fomento Agropecuario Industrial (IFAI), Roque Gervasoni, cuestionó a los diputados nacionales por Misiones que integran el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) y afirmó que «no se juegan enteramente» y que sus intereses personales van en contra de los intereses de la gente.

«El año pasado estaban las mismas obras y la Zona Aduanera y Juntos por el Cambio no acompañó. Deberán explicar por qué ahora sí lo hicieron ¿Se dieron cuenta que estaban equivocados y quiere decir que admiten haber perjudicado a los misioneros?», se preguntó Gervasoni.

El funcionario que cumple su función en el órgano que impulsa la producción utilizó una analogía hortícola para referirse a los opositores: «Siguen creciendo nabos en Misiones».

En el tratamiento del proyecto en general, hay dos diputados que se abstuvieron: Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. En esta línea, el titular del IFAI apuntó a las posturas de los funcionarios en el recinto nacional y fustigó: «Siguen mostrando tibieza, si son un bloque, no tienen que actuar así. Pero como están divididos, es más fuerte no apoyar al bloque misionerista. No se juegan enteramente. Siguen sosteniendo que no acompañan la bandera de la Renovación que responde a los intereses misioneros».

Gervasoni fue contundente. Calificó de especulación la postura de los legisladores de JxC: «Especulan con los resultados de la votación. Por las dudas pusieron la fichita en apoyar el proyecto, con todo lo que no hicieron el año pasado que nos perjudicaron un montón y ahora apoyan la mitad del bloque y la otra no. Cómo se interpreta que Martín Arjol vote de una manera y Klipauka y Schiavonni de otra. Están todo el tiempo especulando los resultados. Nosotros los de la renovación todos votamos a favor o en contra, así es en política, unión. Y más aún si lo que está en juego es el bienestar del pueblo», sentenció.