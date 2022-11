El diputado provincial Germán Kiczka (Activar Misiones) destacó que en su primer año como legislador «logramos más cosas de los que uno esperaba como opositor. Fue un año muy positivo», enfatizó.

«La verdad que el trabajo legislativo fu muy bueno, presentamos proyectos de ley de cambios estructurales, que llevan su tiempo en el análisis y siguen su curso, pero no tuve rechazo en ningún momento por parte de la mayoría oficialista», reconoció el parlamentario en una charla con ENFOQUE Misiones.

En la misma línea, Kiczka indicó que en el trabajo en comisiones «también hemos logrado muchas cosas, con reformas que pedimos incluso en los proyectos y nos aceptaron. El oficialismo escucha a la oposición y eso hay que decirlo también».

De cara al trabajo legislativo del próximo año, el diputado consideró que desde su espacio propondrán una agenda orientada al incentivo a la producción y una reforma fiscal. «Mis próximos proyectos van a apuntar al incentivo productivo y reforma fiscal», indicó.

Consultado sobre la propuesta de reforma fiscal que planean, Kiczka dijo que en la última sesión del año presentaron un proyecto para unificar el pago de Ingresos Brutos.

«La idea (respecto al proyecto) es lograr que cuando vas a pagar el Monotributo en el mismo papelito te aparece Rentas y ya pagas Ingresos Brutos. No tenés que pagar a cuentas, no tenés que hacer adelanto, el mismo Estado tiene previsión. Se hace en otras provincias y aumenta el caudal de contribuyentes», aseguró, y agregó que «además, el que se inscribe en el Monotributo ya queda inscripto en Ingresos Brutos, es un sistema muy ordenado. Buscamos la facilidad de los trámites, que se pague lo que se debe, sin adelantos, sin necesidad de tener un contador que maneje tus papeles».

El diputado se refirió también a la gestión del Frente Renovador de la Concordia (FRC) en la provincia y consideró que «hay muchas cosas que valoro de la Renovación y lo manifiesto. Pero no me gusta el enquistamiento en el poder, por eso voté en contra de la presidencia de la Cámara, no por la figura que proponían, sino porque considero que otras personas también están capacitadas, incluso de la Renovación».

Kiczka contó además que es una persona que recorre de manera permanente la provincia y que «la compleja situación económica por lo que atraviesa el país es algo que tiene a los misioneros muy preocupados».

«El ciudadano que tiene trabajo está con mucho miedo de perderlo. Creo que uno de los mayores de desafío que tenemos los políticos es trabajar en el trabajo formal. Respecto a los emprendedores, les falta un mayor estímulo. Misiones es una provincia que tiene mucho para dar, pero estamos aletargados y eso creo que sí es responsabilidad del Estado», manifestó.

Mirada nacional

Por otra parte, Kiczka opinó sobre el gobierno de Alberto Fernández y en este sentido afirmó que es una gestión «deplorable» y «vergonzosa».

«Cristina Kirchner que fue la armadora del Frente de Todos y postular a Alberto Fernández par la presidencia, se da cuenta que hoy las papas arden y se quiere abrir del gobierno. Tengo fe que la gente se dará cuenta que Cristina es la culpable de esto. Es un gobierno que está en una pelea doméstica y los problemas del país están en el plano secundario. Argentina no está posicionada en el mundo. Sin dudas el país que queremos es opuesto al que está», cuestionó.

Sobre las chances electorales de Juntos por el Cambio (JxC) en las presidenciales del próximo año, el legislador dijo que ve «con muy buenos ojos que JxC tenga muchos candidatos. El secreto es en las disidencias lograr el consenso. Todos tienen miradas y visiones distintas, y está bien esa oposición de miradas, pero llegado el momento de elegir a nuestro candidato espero que todos los sectores coincidamos nos pongamos de acuerdo y nos encolumnemos detrás el candidato más propicio», reflexionó.

Si bien la vicepresidente Cristina Kirchner no confirmó nada sobre una eventual candidatura a la presidencia en el 2023, Kiczka consideró que «si Cristina se presenta, el único que puede hacerle un contrapeso es Mauricio Macri», remató.