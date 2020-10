Gerardo Romero es el tesorero de la Asociación Misionera de Marketing (AMMK) y director de la agencia Dominó de Posadas. Reconoció que le costó a su actividad entrar en Misiones, porque había mentes que aún no comprendían la importancia de las estrategias, las campañas y del posicionamiento de productos. Pero con los años, el escenario fue cambiando. Hasta que llegó la pandemia del coronavirus y apretó el acelerador de la transformación.

“Soy fundador, ex presidente, ex vice y actualmente tesorero de la Asociación Misionera de Marketing. Este año termino mi mandato. Es un lugar de encuentro de profesionales del área del marketing y la comunicación. Hoy tiene más de 100 socios”, precisó.

Reconoció que “en este tiempo de pandemia nos tuvimos que adaptar como todos. Teníamos el Congreso Regional de Marketing, que este 2020 salió online. Se tuvieron que hacer muchos más eventos. De hecho todas las semanas tenemos actividades. Lo digital hizo que alcanzara a más personas”.

Explicó que “Argentina tuvo en cuanto a lo económico actividades que cayeron muchísimo y otras a las que les fue bien. Entre estas últimas está la nuestra, porque la gente necesitó subirse a lo digital y para nosotros brindar nuestro trabajo de manera remota no era imposible. Todos los profesionales del área lo venían haciendo”.

“Los clientes pidieron potenciar las ventas online, de qué forma podían hacerlo, cómo podían vender, cómo activaban sus delivery. Tuve algunos que lanzaron aplicaciones para el tema de delivery, porque les permitió operando”, añadió.

“La premisa fue cómo subirse a la ola, como generar una plataforma o sumarse a las existentes. También cómo cobrar de manera virtual o vender en las redes sociales fueron otros de los interrogantes más escuchados”, enumeró Romero.

El publicista comentó que “todos los bancos sacaron alguna aplicación de cobro. Las redes se transformaron en plataformas de comercio electrónico, porque habilitaron sus market place”.

La gente le tomó el gusto a las transacciones virtuales

Sobre los efectos de la pandemia en la actividad, ilustró: “Vi que la gente se quedó más tiempo en su casa, no tuvo gastos de ocio y entonces empezó a gastar en cosas de la vivienda. Se dio cuenta de que su colchón tenía que ser cambiado, que tenía que refaccionar su residencia, que había cosas que había pateado en el tiempo y que era el momento de resolverlos”.

“El digital es un punto de venta más. Esto va a seguir. Seguro que volverá lo presencial e iremos a ver los productos, pero la venta online continuará porque hay gente que ya le agarró el gusto, la confianza. Entonces hay que preparar personal, logística y stock. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta antes de subir a las redes sociales. Hay que pensar que alguien tiene que embalar o que debe haber quien responda ante las consultas de la gente, que esté en contacto con el cliente para el envío”, detalló.

“En un país extenso como la Argentina, el principal problema es la logística. Lo primero que recomiendo es concientización sobre el tema, aceptar que lo virtual es un punto de venta más. En lo comercial o empresario en el país lo operativo le gana a lo estratégico. Se cubre el día a día, el banco, al proveedor, se compra la mercadería y no se piensa estratégicamente. Es un desafío ser consciente de lo que vas a hacer y dar ese primer paso”, recomendó el director de Dominó.

No eludió un tema que desató controversia: la decisión de la Secretaría de Comercio Interior de que los sitios e-commerce incluyan un botón de «arrepentimiento» en sus páginas web o apps para que el consumidor pueda dar marcha atrás con su compra en el plazo de 10 días. “Va a complicar más las cosas. El comerciante va a cargar con los costos si la persona decide no comprar. Si el paquete fue, hacerse cargo de que vuelva, los costos financieros. Retrasará mucho las cosas. El comerciante puede decir: ‘Espero 10 días y si no se arrepiente, le mando el producto. Perdemos la inmediatez. La gente compra y lo quiere ya. Los mecanismos para desistir de las ventas existen en casi todas las plataformas”, opinó Romero.

Por último, admitió que “costó instalar el marketing en Misiones. Se entró mucho más del lado de la administración con foco en la comercialización. Avanzó cuando las empresas tuvieron un cambio generacional”.

Aseguró que la Asociación vino a jerarquizar la profesión y reiteró que es una actividad con mucho potencial, “amplia, que incluye la investigación, el desarrollo de estrategias y de una marca, entre otras cosas”.