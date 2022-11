El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, aseguró en su visita a la provincia de Misiones que, si bien aún es temprano para hablar de candidaturas, su objetivo es lograr un gobierno de coalición y dejó claro que su intención es ser el candidato a presidente por el espacio de Juntos por el Cambio (JxC). Apuntó hacia un consenso y relación simétrica entre todos los partidos que integran la coalición y se diferenció en algunas ideas del plan de gobierno. «No estoy de acuerdo con la privatización de Aerolíneas Argentinas que plantea Macri», marcó y dijo que la idea es llegar con un plan común.

En la conferencia de prensa de ofreció Morales este viernes en la capital provincial, acompañado por el presidente del Comité Provincia de la UCR y concejal posadeño, Pablo Argañaraz, y el diputado nacional Martín Arjol (UCR), el jujeño aseguró que el radicalismo tiene como consigna básica fortalecer al partido en la unidad. «Tenemos un partido que tiene mucha más musculatura, que quiere una relación simétrica con Juntos por el Cambio, de respeto. Además estamos aportando dirigentes en todo el país, Martin Arjol es uno de ellos», señaló y agregó que otro desafío es lograr un gobierno de coalición y «la posibilidad de cruzar fórmulas o integrarlas puede ser un paso que pueda dar esa garantía».

Contó que están teniendo buen diálogo dentro del partido y con Juntos por el Cambio. Respecto a quien debe estar primero en esa fórmula opinó que debe tener liderazgo y gestión. «De Macri y Cristina se puede decir cualquier cosa pero tuvieron liderazgo», consideró.

Consultado si aceptarían una vicepresidencia aseguró que «somos los mejores socios que pueden tener en una colación, fíjense que entre el 2015 y 2019 fuimos unos caballeros, furgón de cola, pero caballeros, nunca un planteo. Eso fue responsabilidad institucional. Hoy tenemos más musculatura y pretendemos gobernar el país, pretendo ser el presidente de los argentinos», aseveró. Y agregó que quieren una fuerza política colectiva. «Formamos parte de Juntos por el Cambio y creemos que allí hay una posibilidad para el país y lo queremos hacer con responsabilidad. Creemos que vamos aportar bien y no vamos a ser furgón de cola, obviamente», dijo.

Anticipo de un plan de gobierno de la UCR

El presidente radicalismo nacional dijo que el plan completo lo tendrán el próximo año, sin embargo marcó que en primer lugar es necesario resolver la macroeconomía. «No podemos vivir en un país con tanta incertidumbre, donde tenés situaciones que todos los días van cambiando. Entonces, primero la macro, la política monetaria y el tipo de cambio. El Banco Central debe dejar de depender del Ministerio de Economía. Trabajaremos en lograr un equilibrio fiscal», afirmó.

Indicó, además, que se debe establecer un régimen especial para exportar para que ingresen más dólares. «Hay que tener un proyecto productivista, hacer reformas en la legislación laboral. Vamos a presentar un proyecto para modificar las multas. Una pyme que tiene 4 o 5 trabajadores, te hacen un juicio laboral y quiebran, hay que resolver eso, hay que generar un cambio. Hay que ponerlos en función a quienes tienen planes, necesitamos recuperar la cultura del trabajo y el esfuerzo», señaló.

«Hay un capitulo que tiene que ver con las pymes, los emprendedores, con ese 60% de industria del Noa y el Nea…Tenemos un déficit de U$S 15.000 millones en energía, teniendo Vaca Muerta. Hay que resolver cuestiones estructurales para lo que tiene que haber diálogo, por eso no me inscribo en la grieta», aseveró.