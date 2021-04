El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que «el radicalismo no está cómodo representando a la derecha», consideró que su partido debe tener un candidato presidencial para Juntos por el Cambio en 2023 y le pidió una autocrítica al expresidente Mauricio Macri.

«Éramos el mejor equipo de los últimos 50 años y miren cómo terminamos», sostuvo Morales en declaraciones formuladas a Radio Continental.

El mandatario jujueño afirmó que «el radicalismo acompañó» a la gestión de Cambiemos en sus políticas pero dejó claro que la UCR «no está cómoda representando a la derecha» y que el radicalismo «tiene que recuperar un rol más importante dentro de la coalición».

Incluso, Morales sostuvo que, a futuro, «el radicalismo tiene que tener candidato a Presidente» para no llegar a 2023 «como en 2015, que todos los caminos conducían a Macri» y, en ese sentido, asumió que le gustaría ser quien postule a jefe de Estado de cara a las presidenciales de 2023.

«Hay que fortalecer JXC, que se institucionalice más», reclamó el gobernador y pidió un radicalismo que ponga la coalición opositora «en el centro, porque el radicalismo no está cómodo representando a la derecha».

En este sentido, marcó fuertes diferencias con el PRO al afirmar que su partido, la Unión Cívica Radical, cree en «el Estado, la inversión privada, la escuela pública y la vivienda social».

También, marcó diferencias con algunas medidas económicas y cuestiones los aumentos tarifarios, que, dijo, terminó «haciendo explotar a la clase media, que fue el sustento de Cambiemos».

«El radicalismo acompañó y tiene su responsabilidad», reconoció Morales respecto a estas medidas tomadas por el gobierno de Cambiemos y consideró que esas «diferencias de percepción ideológica con el PRO hay que resolverlas en un plan de Gobierno».

Consultado sobre el libro «Primer tiempo», que escribió Macri, Gerardo Morales planteó: «No leí el libro todavía; supongo que habrá un capítulo de autocrítica».

En ese sentido, se preguntó «cómo» se llegó a «tener que pedir millones de dólares al FMI» y «cómo es que no bajamos la inflación», en relación a la gestión pasada.

Morales consideró que «en Juntos por el Cambio hay que bajar los decibeles, en especial los compañeros del PRO» y contó que mañana todos se verán las caras en una reunión presencial con las autoridades de la coalición en la que los tres gobernadores de la UCR (Jujuy, Corrientes y Mendoza) están invitados.

Entre los temas a tratar, mencionó el de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias convocadas para agosto próximo y señaló que él todavía «no» está de acuerdo con postergarlas : «Como regla general, hay que mantener la normalidad», opinó.

Sobre el final de la entrevista, consultado sobre las visitas de jueces a la Quinta Presidencial de Olivos durante el macrismo, respondió: «No me consta, pero si ha sido así, no me parece bien; estaba mal eso».