La Agencia Recaudatoria y Control Aduanero (ARCA) lanzará una nueva subasta online con miles de kilos de caucho proveniente de neumáticos en desuso, incautados en distintos procedimientos realizados en Posadas y Puerto Iguazú.

El evento, denominado Subasta N° 3734, se realizará el 10 de octubre, de 10:30 a 11:15 horas, a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad. Para participar, los interesados deben registrarse con anticipación y depositar una garantía que les habilite a ofertar. Todos los lotes están sujetos a IVA del 21 %.

Lotes destacados

1.928 kg con precio base de $96.425 (garantía: $19.285)

1.389 kg con base de $69.450 (garantía: $13.890)

Más de 22 toneladas en Posadas: base de $464.062 (garantía: $98.812)

En Iguazú: lote de más de 15 toneladas inicia en $586.912 (garantía: $117.382)

Otro lote de 12 toneladas tiene precio base de $454.800 (garantía: $90.960)

Todos estos neumáticos fueron inutilizados previamente por la Aduana y ahora salen al mercado mediante este mecanismo legal. El objetivo es darle un destino rentable a bienes incautados por contrabando, transformando un bien decomisado en una oferta comercial transparente.

¿Interesado? Entra a la plataforma de subastas del Banco Ciudad, regístrate, y asegúrate de contar con la garantía exigida.