Febre Hnos es una empresa familiar misionera que, si de crisis se trata, las ha pasado varias. Instalados en Misiones desde 1988 y hoy la pandemia, una de las situaciones más difíciles que atraviesa el mundo, jugó a su favor.

Febre es representante de la marca Dunlop en Misiones, distribuye neumáticos, llantas y tazas a toda la provincia y desde el 2000 a todo el país a través de internet, principalmente Mercado Libre. Además, con un servicio y atención personalizada por sus dueños realizan alineación y balanceo, tren delantero y frenos.

“Como siempre, desde que comenzamos, en Misiones con altibajos por las fronteras, el cambio y la variante economía argentina. Hoy vivimos un caso muy particular que creí que no lo viviría nunca: las fronteras cerradas cambiaron las ventas a nuestro favor, no solamente mi rubro”, relató a ENFOQUE Santiago Febre, uno de los propietarios de la firma.

El rubro es uno de los que desde abril estuvo activo, en principio para atender solamente a esenciales, en junio se abrió al público en general y desde entonces para la empresa fue un boom de ventas. “En promedio vendemos desde entonces un 60, 70 % más en relación a un año atrás”, indicó.

De abril a enero los precios se incrementaron casi al doble

“La inflación que todos conocemos y el dólar, sumado el faltante de mercadería llevó a incrementar los costos. Esto también hizo que haya tan poca oferta para mucha demanda”, explicó sobre la situación que tiene que enfrentar el sector.

“Hoy tenemos un faltante terrible de mercadería, no cubrimos la demanda. El gobierno no tiene dólares, están frenadas las importaciones y eso genera inseguridad. Hay transportes que no pudieron cambiar sus neumáticos. El faltante de dólares para poder importar como siempre se importaron se está transformando en algo que no lo vieron a corto plazo, como el faltante de neumáticos y la inseguridad que genera en los vehículos”, advirtió.

El plan Ahora 12 y Ahora 18, el más utilizado

Santiago sostuvo que las tarjetas con los planes sin intereses son lo que la gente más aprovecha. “Es una mano que les da el gobierno para financiar y a nadie le gusta cambiar neumáticos, no es un placer, pero sí es seguridad y la gente lo financia mucho”, señaló.

“No logramos tener estabilidad”

Al momento de hacer un balance, el empresario aseguró que “nunca logramos tener estabilidad. Hemos tenido épocas del 2 por 1 en Brasil, donde todos iban a Paraguay, después todos venían acá. Trabajar en este país y en esta provincia la inestabilidad es lo que siempre uno tiene que tratar de prever. No hay ningún plan”, reflexionó.

En este sentido, indicó que Febre trata siempre de mantener el nivel de empresa familiar. “Hoy uno porque tenga seis meses buenos, da miedo agrandarse, abrir sucursales. Si bien hemos asumido riesgos, la inestabilidad futura hace que uno siempre trate de mantenerse firme, con las cuentas al día”, señaló.

Finalmente, el empresario sostuvo que “siempre es bueno emprender, pero teniendo en cuenta miles de variantes que no son las mismas de hace 10 años, ni 20”, marcó.