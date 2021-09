Carmen Álvez (41), de Cerro Corá, se convirtió en la nueva ganadora de IPLyC Desafío Confort luego de realizarse el sorteo N° 52 de este programa, por lo que fue beneficiada con un cheque de 50 mil pesos y un kit de electrodomésticos.

Residente en la zona rural y madre de cuatro hijas, manifestó que no tenía pava eléctrica ni juguera. “Me vienen muy bien al igual que la plancha”, dijo. Mientras que el efectivo lo usará para terminar de arreglar la casa y para festejar los quince años de una de las hijas.

Aseguró que el programa “está muy bueno porque ayuda a las personas que necesitan. Les digo a las otras amas de casa que tengan fe porque me anoté hace unos tres años y no pensé que iba a salir sorteada. Ahora agradezco al Iplyc por todo lo que me regaló”.

Contó que estaba en el rosado, en plena tarea de la chacra, cuando sonó su celular porque la llamaban del Iplyc para comunicarle que había resultado premiada. “Claro que no lo creí porque, si bien miramos el programa, hace mucho que me había anotado. Me sentí re feliz porque me había ganado un premio, y enseguida le conté a mis hijas, que estaban cerca”, cerró.