Dolores Raquel Rojas (38), oriunda del municipio de San José se convirtió en la ganadora N° 65 de Iplyc Desafío Confort. La mujer conoció el programa a través de internet, y fue su esposo quien la anotó para el sorteo.

“Nos llamaron la atención los premios que entregaban. Tenía esperanza que algún día me iba a tocar a mí. El efectivo me viene muy bien para arreglar mi casa”, afirmó la flamante ganadora.

Madre de seis hijos, sostuvo que “estos premios son una buena alternativa para mucha gente en estos tiempos difíciles. En nuestro caso, no está al alcance poder comprarlos”.

Rojas dijo que se enteró que fue beneficiada, gracias a un mensaje que recibió desde la Municipalidad de San José. “Si bien siempre pensaba en la posibilidad, no me esperaba. Fue una sorpresa, pero me puse muy contenta, muy feliz. La plancha que tengo ya cumplió su ciclo, y no tenía una jarra eléctrica”, cerró.