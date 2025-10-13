Eduardo Valiente (42), de Oberá, es el nuevo ganador de IPLyC Social Inclusivo. El hombre reside junto a su madre en el barrio Villa Vick y se recupera de dos accidentes cerebro vasculares (ACV). “Estoy en proceso de mejorar cada día y el dinero del premio me viene muy bien porque debo seguir tratamiento con el kinesiólogo. Tengo secuelas y me falta recuperar la movilidad en las manos. No concurría al especialista por los costos que significaba, además, uno siempre va priorizando”, manifestó el comerciante que ahora ayuda en el negocio “de mi hermano y me rebusco como puedo”.

Sostuvo que esta situación, “me cambió la forma de ver la vida. Estuve un tiempo internado, luego en silla de ruedas. Estoy bastante bien, pero en su momento lo pasé muy mal a causa del estrés, la ansiedad, las preocupaciones”.

Durante este tiempo de recuperación “pude acercarme a Dios y él está obrando en mí. Lo que está pasando, incluso esta ayuda económica, es una bendición de Dios”.

Sobre el premio dijo que “me avisaron a través de las redes sociales” y que “me alegré porque me va a venir bien y porque nunca había ganado. Agradezco a Dios y al IPLyC y espero que mucha más gente que necesita, lo reciba”.

Al enviar un mensaje a las personas, sugirió “no preocuparse por las cosas que no se pueden modificar”, ya que eso fue el desencadenante de tener que atravesar este difícil proceso.