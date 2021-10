Dicen que para emprender se debe tomar riesgos y hacerse cargo de los mismos. Mónica Eizmendi (50) y Marta Fernández (46) son mujeres que no le temen a los desafíos. En el 2018 decidieron generar un emprendimiento turístico en Misiones y explotar al máximo lo que ofrece la provincia. Si bien la primera idea no se concretó, no se dieron por vencidas. Un complejo de dos hectáreas con una cancha de fútbol en medio de pleno monte fue la apuesta.

Mónica formaba parte de una empresa informática en Buenos Aires, atrapada por la pasión de emprender y el potencial que ofrece Misiones, decidió vender su parte y plantar base en la tierra colorada. Junto a Marta (sampedrina), se dispusieron a generar su emprendimiento donde la naturaleza sería la principal protagonista.

«Nos pusimos un objetivo y no nos detuvimos hasta lograrlo», afirmó Mónica en diálogo con ENFOQUE. «No fue fácil, era un lugar sin accesibilidad, sin energía, sin servicio, la nada misma, así que comenzamos a trabajar en el movimiento de suelo, accesibilidad, construir un pequeño puente de madera porque tenemos un pequeño arroyo que está lindante al pueblo», contó.

Además de invertir cada una, también acudieron al Fondo de Crédito de la provincia. «Todo nos llevó bastante tiempo porque fue todo a pulmón», comentó Mónica quien describió que si bien el lugar está rodeado de monte, está ubicado a diez cuadras de la zona urbana. Para comunicarse con los barrios lindantes se hacía a través de un trillo en medio del monte y se cruzaba el arroyo a través de tablas de maderas. Ahora cuentan con un puente que permitió un mejor acceso al barrio y dos calles.

La idea que comenzó a tomar forma en 2018 se vio plasmada en 2019, año que inauguraron el complejo y comenzaron a trabajar. Pero una vez más los vaivenes iban a demostrar que no todo es fácil, vino la pandemia y por ocho meses estuvieron con el lugar cerrado.

Tras el regreso a la actividad, nuevamente están enfocadas en el proyecto que está funcionando muy bien, según comentaron las socias.

«Hoy, después del parate de la pandemia, estamos trabajando y reacomodando deudas. La idea original del proyecto era generar un tipo de camping para casas rodantes. Es una idea que quedó para cumplir en algún momento», comentó.

La cancha tiene servicio de cantina, vestidores, baños, una plaza de juego para los niños y accesibilidad con rampas. Las propietarias organizan campeonatos mixtos, y también tienen una escuelita de fútbol. El lugar está abierto todos los días.

Al momento de hablar del desafío, Mónica reconoce que no fue fácil pero aseguró que cuando hay determinación, las cosas se pueden conseguir. «A veces la gente cuando ve lo hecho de algún emprendedor dice, tienen plata, pero la realidad es que tenemos determinación, porque en nuestro caso meternos en un monte dos mujeres, fue muy loco. Creo que Misiones tiene un gran potencial por eso no nos arrepentimos», enfatizó.

«Hoy, si bien no podemos dimensionar mucho hacia adelante, tras haber atravesado esta pandemia que nos dejó muchas cosas inesperadas, tenemos una mirada esperanzadora y se hace todo para que las cosas sucedan», cerró Mónica.