El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó como «algo armado» el escándalo por los audios que mencionan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y defendió al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei. «Los conozco hace muchos años, y creo en la honestidad y honorabilidad de ambos», aseguró.

Francos enfatizó que el escándalo es un intento de desgastar la imagen del mandatario: «Casualmente quieren destruir la credibilidad que tiene Milei en la gente. Los conozco hace muchos años, sobre todo a Javier, no tengo la menor duda: así como algunos se abrazaban a las cajas fuertes, al presidente Milei no le importa la plata, le importa los temas económicos y del país».

«No es alguien que esté pensando en amasar una fortuna, como otros. No tiene nada que ver con los hechos que, tampoco se han denunciados, sino que salieron en unos audios que ahora la Justicia tratará de determinar si son ciertos, si son editados. Llama mucho la atención», cuestionó este sábado en diálogo con Radio Mitre.

La declaración del jefe de Gabinete se dió un día después de los allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello, que incluyeron la sede de la ANDIS, propiedades de Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, señalada como la intermediaria en el pedido de coimas.

Francos aseguró que el Gobierno está «tranquilo» y desligó a Karina Milei y Lule Menem

El funcionario también sostuvo que si los audios fueran ciertos y Spagnuolo hubiera informado al presidente que Karina Milei recibía coimas, Milei «lo hubiera sacado carpiendo». «Decirle cualquier cuestionamiento a ella al Presidente le genera indignación. En ese sentido estuve muy seguro de que no hubo el comentario del Presidente sobre ese tema. En eso estoy absolutamente tranquilo», agregó.

Además, Francos afirmó que la Secretaria General de la Presidencia «está siendo atacada de una forma salvaje e injusta» y sostuvo que las acusaciones seguramente “le deben doler al Presidente y a la propia hermana, pero tiene una convicción y una fuerza para llevar adelante este gobierno».

Sin embargo, aseguró que el Gobierno está «internamente tranquilo». «Obviamente todo lo que ha tomado estado público y que ha generado todos estos comentarios y toda esta acción política desde nuestro punto de vista tiene que ver con un período electoral donde todo el mundo quiere sacar su partido contra un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante»”, explicó.

«No es muy difícil unir una cosa con la otra y pensar que todo esto es algo armado», agregó. Según el jefe de Gabinete, la mejor forma de aclararlo es que la Justicia actúe: «No le tenemos temor. Hay que probarse hechos y no los hay, y si los hubiera el responsable tendría que estar preso o sentenciado».

Sobre si se trataba de una operación política, fue contundente: «Sí, eso es lo que yo pienso sobre la difusión que se le ha dado a este tema desde el momento que se lanza. Ya había sido tratado en algún momento de 2024, no de la misma manera, pero sí ya del mismo funcionario que habría hecho algún cuestionamiento que rápidamente el fiscal dijo que no había motivo para una cuestión penal».

En este sentido, Francos también puso en duda los audios que apuntan a Karina Milei y su asesor, Eduardo ‘Lule’ Menem: «Por lo que me dicen tanto Karina Milei como ‘Lule’ Menem no tienen contacto con Spagnuolo desde el año pasado, por lo que me parece raro que exista ese intercambio de mensajes».

Y añadió: «Me cuesta mucho entender a Spagnuolo, porque no lo conozco tanto y nomás estuve tres o cuatro veces con él. Y me cuesta entender qué motivo lo llevaron a hacer los comentarios que hizo, así como también con quién lo conversaba. Pero a veces la gente quiere darse corte mostrando sus relaciones, su poder y su influencia; o puede ser que él tenga algún enojo por algo en particular».

