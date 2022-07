El papa Francisco no descartó renunciar a su pontificado, aunque aclaró que no piensa hacerlo en el corto plazo, y aclaró que, de hacerlo, no regresaría a la Argentina.

El Papa no obstante negó que quiera retirarse en breve y contó que «seguramente no» viviría en el Vaticano como emérito ni regresaría a la Argentina.

Según Francisco, «quizás» se establecería en la Basílica de San Juan de Letrán, la sede del obispo de Roma.

Nombres para la sucesión de Francisco

Los rumores sobre una salida de Jorge Bergoglio, de 85 años, del cargo máximo de la Iglesia Católica han cobrado fuerza en los últimos meses, luego de que sus problemas de salud lo llevaran a cancelar varios viajes y limitaran su exposición pública.

La prensa especializada lleva meses barajando posibles nombres para sucederlo y consideró como un signo en ese sentido la designación, hecha por el propio papa Francisco, del cardenal italiano Matteo Zuppi en la Conferencia Episcopal de Italia.

Pietro Parolin, el actual secretario de Estado y quien acompaña al Papa en los viajes eclesiásticos con agenda más política, es otro de los nombrados como candidato a la sucesión.

Aunque ambos contarían con el visto bueno de Francisco, la opción que tendría el respaldo total del Papa para su sucesión es la del cardenal filipino Luis Tagle, que representaría la escenificación del pontificado actual de extender las fronteras de la Iglesia católica hacia todos los rincones del mundo.

Fuente: Ámbito