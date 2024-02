El jueves se concretó la compra y donación de 28 hectáreas al Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster, ubicado en Andresito, para mejorar su forma y conectividad, sumando un total de 90 hectáreas hasta el momento.

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el documento que acredita el doble proceso de compra y donación por parte de la Fundación Vida Silvestre al Ministerio de Ecología. Con esta nueva donación la provincia recibe un aporte para mejorar el diseño para la conservación y la funcionalidad del Parque Provincial Foerster. Desde el Gobierno de Misiones y la Fundación se comprometieron en continuar con iniciativas similares en el futuro en favor de la biodiversidad de la tierra colorada.

Passalacqua calificó la acción como una excelente noticia para la provincia y destacó su valor para la zona. Además, se mostró a favor de continuar con procesos similares a futuro con la Fundación para mejorar las perspectivas de conservación de la biodiversidad misionera.

De este modo, Vida Silvestre completó la adquisición de las hectáreas anteriormente propiedad de Sandra Correa y procedió a la donación de las mismas al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. El terreno de 28,4 hectáreas, situado en Picada Suárez, municipio de Comandante Andresito, abarca aproximadamente 13 hectáreas de bosque nativo en excelente estado de conservación, mientras que las restantes 15 hectáreas fueron utilizadas con fines productivos y actualmente se encuentran en proceso de regeneración. Con esta contribución, se amplía el Área Natural Protegida (ANP) en el territorio misionero.

Fortalecimiento de la biodiversidad misionera

El ministro de Ecología, Martín Recamán, resaltó la incorporación de 28 hectáreas al Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster, ya que incrementa la biodiversidad misionera al integrar propiedades privadas, fortaleciendo así el ecosistema y la conectividad entre los parques para conservar la biodiversidad. Respecto a las gestiones de integración entre los parques provinciales Urugua-í y Guardaparque Horacio Foerster, puso en valor el concepto de la selva paranaense continua. “Ahí está el valor de la biodiversidad”, recalcó.

“Si esa selva no es continua, si esas 1.600.000 hectáreas que tenemos no tienen continuidad, no tenemos garantizada el 52% de la biodiversidad. La provincia tiene un compromiso en eso y siempre va a seguir avanzando en ese sentido”, aseguró.

En tanto, el director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Manuel Jaramillo, destacó la donación de 28 hectáreas al Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster para mejorar su forma y conectividad, sumando un total de 90 hectáreas hasta el momento. “En esta oportunidad realizamos este pequeño pero importante aporte para conservar la naturaleza misionera. Este avance es gracias al trabajo de un gran equipo, el constante apoyo de la provincia y el compromiso e interés de la propietaria, que ha mantenido los valores de conservación de esta área”, añadió.

También expresó buenas perspectivas de mejoras en la conectividad del Sistema de Áreas Naturales Protegidas, entre este parque y el Parque Provincial Urugua-Í, a través del Parque Provincial Segismundo Welch. Para ello, la Fundación, ante otras acciones complementarias, ya adquirió lotes para donarlos a la provincia. “Ese es un procedimiento que ya acordamos con el gobernador de hacerlo en breve, así que de esta forma estaría la continuidad física entre los parques, y eso le daría a la fauna, a la flora, a la biodiversidad, muchas más posibilidades de movilidad y conectividad”, afirmó.

Sobre la Fundación

La Fundación Vida Silvestre Argentina, establecida en 1977, es una organización sin fines de lucro, de bien público y no gubernamental. Su enfoque principal es proponer e implementar soluciones para conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos y fomentar una conducta responsable en tiempos de cambio climático. Desde 1988, representa a WWF (World Wide Fund for Nature) en Argentina, siendo parte de una red global dedicada a la conservación en 100 países. La Fundación trabaja activamente en proyectos concretos para preservar hábitats, proteger especies y educar sobre la importancia ambiental.