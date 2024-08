Franco Colapinto fue confirmado este martes como piloto del equipo Williams para el resto de la temporada de la Fórmula 1, por lo cual afrontará las nueve carreras restantes del calendario de este año.

l estreno del piloto será en el Gran Premio de Italia, que se corre en el mítico circuito de Monza y es el preferido del oriundo de Pilar. «A mí siempre me va bastante bien ahí, es un circuito que me encantó desde la primera vez que corrí. Las carreras salen increíbles, son muy locas, pasa de todo y no ocurre todos los fines de semana. Además, los italianos se vuelven locos cuando va la Fórmula 1», aseguró a C5N en 2022.

Tras correr en el territorio italiano, la F1 se marchará rumbo a Asia: primero correrá en Azerbaiyán y luego en Singapur. Colapinto tiene el al circuito callejero de Bakú dentro de sus predilectos. «Por el espectáculo, porque las carreras salen buenísimas y porque es un circuito en el que salen las mejores carreras debido a los sobrepasos en las rectas largas», describió a este medio.

La recta final del campeonato incluye dos competencias en Estados Unidos (Austin y Las Vegas), México, Brasil (en San Pablo, que tendrá a muchos argentinos presentes), Qatar y Abu Dhabi, donde se cerrará el torneo.

Las 9 carreras restantes de la Fórmula 1 en 2024

Italia en Monza: 1 septiembre.

Azerbaiyán en Bakú: 15 septiembre.

Singapur en Singapur: 22 de septiembre.

Estados Unidos en Austin: 20 de octubre.

México en Ciudad de México: 27 octubre.

Brasil en Interlagos: 3 de noviembre.

Estados Unidos en Las Vegas: 24 de noviembre.

Qatar en Losail: 1 diciembre.

Abu Dhabi: 8 diciembre.