En un paso estratégico para fortalecer la formación profesional y las oportunidades laborales, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Consejo General de Educación, Silicon Misiones y la Asociación Civil Chicos.net, firmaron un convenio de colaboración destinado a potenciar la capacitación de estudiantes y docentes y facilitar la inserción en el mercado laboral.

El acuerdo fue rubricado por Silvana Giménez, ministra de Trabajo y Empleo; Ramiro Aranda, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología; Daniela López, presidenta del Consejo General de Educación; Evelyn Escalada, en representación de Silicon Misiones; y Mariela Reiman, directora apoderada de Chicos.net.

Entre los objetivos principales se destacan la creación de espacios de formación práctica, el desarrollo de habilidades laborales y competencias profesionales, la gestión de espacios físicos y virtuales para actividades educativas y de capacitación, la articulación de la bolsa de trabajo provincial y la implementación de programas adaptados a las necesidades del mercado laboral.

El convenio también prevé la ejecución de proyectos específicos como Programón, orientado a la preparación para el primer empleo y educación financiera, y Humania, que promueve la integración de la Inteligencia Artificial en la formación docente y estudiantil.

Según la ministra Giménez, “este acuerdo refuerza el trabajo conjunto entre educación, tecnología y empleo, abriendo nuevas oportunidades para que nuestros jóvenes se preparen y accedan a trabajos de calidad”.

Con esta iniciativa, Misiones busca consolidar la colaboración interinstitucional, generando sinergias que fortalezcan la formación profesional y aseguren un futuro laboral más sólido para la juventud de la provincia.