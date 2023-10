En un mecanismo contemplado por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno nacional cancelará los próximos vencimientos con el organismo, que suman U$S 2.700 millones, tras las elecciones de octubre.

Como había anticipado Ámbito el domingo pasado, el Ministerio de Economía tiene que afrontar tres vencimientos de deuda fuertes en dólares antes del fin de octubre. El cronograma arranca el próximo 9 con U$S 1.297 millones, luego sigue el 16 con U$S 648 millones y concluye el 30 con U$S 682 millones.

Se trata de los pagos del nuevo acuerdo con el FMI tras el desembolso de U$S 7.300 millones que se efectivizó antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Al Gobierno le resta además en octubre un vencimiento menor por U$S 244 millones por préstamos bilaterales y otros U$S 112 millones del bono de Mendoza que vencen el 28.

En este sentido, por el lado de los vencimientos en dólares, a pesar de que el Gobierno ya sumaría unos U$S 5.000 millones de reservas netas negativas, no tendría mayores problemas para cumplir con sus compromisos en moneda extranjera.

Pago al club de París



Argentina canceló este lunes una serie de pagos a organismos internacionales por U$S 228 millones, que incluyeron un desembolso al Club de París por u$s190 millones. Esto se da en el marco del acuerdo de refinanciación de la deuda que la Argentina mantiene con esa entidad por un total de U$S 2.400 millones y del compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, de terminar de pagar en 2028.

Asimismo, según pudo saber Ámbito, se realizaron pagos al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIF), a la Confederación Andina de Fomento (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Estos pagos impactaron en las reservas del Banco Central (BCRA), que cayeron desde los U$S 26.920 millones hasta los U$S 26.635 millones del viernes al lunes.

Fuente: Ámbito