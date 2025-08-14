La aerolínea Flybondi lanzó un beneficio exclusivo para los participantes inscriptos en Volar 2025, el primer Encuentro Internacional de Observación de Aves de Misiones: 20% de descuento en los tramos Buenos Aires – Puerto Iguazú, Buenos Aires – Florianópolis y Buenos Aires – São Paulo.

La promoción es válida para viajar entre el 3 y el 9 de septiembre, con compras disponibles hasta el 9 de septiembre a las 23:59 hs en la web de Flybondi (nacional y global). El código promocional será enviado de manera privada a quienes ya estén inscriptos en el evento.

Este beneficio se suma al atractivo de un encuentro que reunirá a observadores de aves, científicos, guías y amantes de la naturaleza de todo el país y del extranjero, consolidando a Misiones como destino de birdwatching y a fortalecer el ecoturismo como motor de desarrollo sostenible.

Puerto Iguazú: sede de Volar 2025

Del 5 al 7 de septiembre, Puerto Iguazú será escenario de tres jornadas de charlas, conferencias, salidas a campo y actividades abiertas al público. Organizado por el Ministerio de Turismo de Misiones y Aves Argentinas, el encuentro busca fortalecer el ecoturismo y la conservación de la biodiversidad.

Los dos primeros días se desarrollarán en la ciudad de las Cataratas, mientras que la jornada final será de observación en el Parque Provincial Urugua-í – Destacamento Uruzú.