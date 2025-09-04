La aerolínea Flybondi confirmó que a partir del 1° de diciembre comenzará a operar vuelos directos entre Puerto Iguazú (Misiones) y Lima (Perú). La ruta contará con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingos. Los pasajes ya se encuentran disponibles en la web con una tarifa de lanzamiento de U$S 316 ida y vuelta, una oportunidad para quienes buscan viajar a Perú a precios accesibles.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, señaló que la nueva conexión convierte a Misiones en una puerta de entrada internacional, destacando la integración regional y la cooperación entre el sector público y privado. “Esta ruta permite a los pasajeros combinar en pocos días dos destinos emblemáticos: las Cataratas del Iguazú y Machu Picchu”, indicó.

La capital peruana funciona como un hub aéreo regional, ofreciendo conexiones hacia Sudamérica (Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Centroamérica y Caribe (Panamá, Costa Rica, Cuba, República Dominicana y Jamaica), Norteamérica (EE.UU. y México) y Europa (España, Francia y Países Bajos), así como Canadá (Toronto y Montreal). Esto amplía significativamente las opciones de viaje para turistas argentinos, brasileños, peruanos y de toda la región.

Flybondi destacó que la nueva ruta no solo fortalece el turismo local, sino que también representa un impacto positivo en la economía provincial, al facilitar el arribo de visitantes internacionales y consolidar a Misiones como un destino estratégico dentro del mapa turístico global.