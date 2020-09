Para la diputada nacional Flavia Morales (Frente Renovador), la Tierra Colorada es una tierra de oportunidades. Y el Silicon Misiones, en esa línea, “es una oportunidad”, sostuvo y explicó: “Es una unidad de negocios, que da la posibilidad de desarrollar y posicionar productos, pero no en valores tangibles, sino en aquellos relacionados con la economía del conocimiento”.

“Ya comenzaron el movimiento de suelos en lo que va a ser el espacio físico”, indicó la legisladora en una entrevista con ENFOQUE.

Para ella, será “un gran ecosistema que tiene en su interior las diferentes arterias. No es lo mismo que un parque tecnológico. Ya muchas de nuestras arterias lo vienen haciendo, la Biofábrica, por ejemplo, con el convenio que se firmó con la provincia de Córdoba. Se transfirió conocimiento hacia esa provincia. Tenemos el Polo TIC, la Escuela de Robótica”.

“La Escuela de Robótica es una arteria importante dentro del Silicon. Lo mismo que el Parque Industrial y de la Innovación y los municipios. El cluster que nuclea a todos los emprendedores y empresas privadas del área también es clave”, agregó.

“Es impresionante, porque no tenemos paredes pero hasta acá la actividad ha sido incesante, con mails, con reuniones. Hay empresas del exterior que no son gigantes y también quieren estar”, sostuvo la diputada.

Sobre el proceso que derivó en la sanción de la ley del Silicon, Flavia Morales recordó que “hicimos un estudio de seis meses sobre los parques y polos de este rubro que hay en la Argentina, con sus debilidades y fortalezas. Fue un trabajo exhaustivo hecho por una consultora. Sirvió de base para la toma de decisiones”.

“La idea surgió en mayo del año pasado en el primer viaje a Emiratos. Después hubo que trabajar, con el gran impulso del ingeniero Carlos Rovira”, completó.

“El Estado no puso un centavo en el Silicon Oasis, fueron las 46 zonas francas que tiene Emiratos”, comentó.

Agregado de valor

La legisladora consideró que “las empresas también necesitan ese trabajo para agregar valor a su materia prima. En ese rubro hay que hacer docencia.Hoy el programador es el artesano de este nuevo paradigma”.

“La idea es que nuestros emprendedores que están más avanzados puedan y tengan el impulso desde el Estado y desde el sector privado. No sólo que se proyecte al mercado local, sino al global”, reconoció.

Sostuvo que “la exportación del conocimiento es una economía fuerte, que ha crecido en la pandemia. Está generando trabajo.Hay que animarse”.

Reiteró que “es una forma de hacer crecer la economía de Misiones”.

Dijo que el Silicon Misiones, “es el único en América con este formato y el primero en América del Sur. Es un predio de 7 hectáreas, que albergará a tres edificios. Todo fue muy trabajado, muy cuidado. Estamos apostando al primer edificio. El mundo nos está mirando”.

“La pandemia aceleró los tiempos. No hay un rubro que no haya tenido que avanzarse.La economía virtual ya no es una utopía. Hay mucho talento detrás. Si queremos definir qué modelo económico queremos, debemos tener en claro qué modelo educativo queremos como provincia o como país. Misiones tiene la ventaja de que ya venía trabajando en esto. Son procesos culturales, esto no se da de un día para el otro”, reflexionó Morales.