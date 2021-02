El Senado convirtió en ley el proyecto de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece el incremento progresivo y sostenido del Presupuesto Nacional destinado a la ciencia y la tecnología hasta alcanzar, en el año 2032, el 1% del PBI. La diputada nacional Flavia Morales (FR) manifestó que la sanción de esta ley es muy importante y que hace años se esperaba una norma de este tipo. «La sanción de esta ley significa un enfoque totalmente federal», enfatizó.

Desde su llegada a la Cámara de Diputados de la Nación, Morales viene abogando por la ciencia y la tecnología. En Misiones fue su bandera desde los inicios y como ejemplos palpables de esa convicción se destacan la Escuela Robótica y Silicon. Este último en plena construcción.

En una charla con ENFOQUE, la legisladora misionera celebró la sanción de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y consideró que “hoy ninguna provincia argentina, así como ningún país en el mundo, no puede no tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hoy es clave que los gobiernos cuenten con un ministerio de estas características», sostuvo.

Aseguró asimismo que «es muy importante la sanción de esta norma, ya que si no hay presupuesto, no hay ciencia y tecnología. Y un país que no tiene ciencia y tecnología, no crece», observó.

“Espero que muy pronto en nuestra provincia podamos tener la noticia de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ya el rango de Subsecretaría no alcanza. Tener presupuesto, como prevé la Ley, sin tener ministerio, es complicado», expresó.

Misiones vanguardia en ciencia y tecnología

En otro tramo de la charla, Morales recordó el trabajo que viene haciendo Misiones desde hace 15 años en materia de ciencia y tecnología y destacó en este punto la construcción de la Escuela Robótica, la Biofábrica y el Parque Tecnológico, entre otros proyectos.

Respecto a las obras en Silicon Misiones (frente al Parque del Conocimiento, en Posadas), la diputada contó que se avanza en la construcción de los tres edificios y que para la concreción de los trabajos en marcha ya hubo un desembolso de 600 millones de pesos.

“Mientras las obras siguen con su curso, nosotros seguimos trabajando en lo más importante que son los contendidos. Las oficinas comerciales en pleno centro de Posadas ya nos quedan chicas y tenemos tres empresas que se están radicando en la provincia», contó entusiasmada.

Adelantó que en poco tiempo saldrán los egresados del segundo cohorte de la Universidad del Conocimiento. «Egresan y ya tienen trabajo», afirmó.

La reunión con Alberto

Por último, Flavia Morales se refirió a la reunión que mantuvo el 11 de febrero en Buenos Aires con el presidente Alberto Fernández. Contó que durante el encuentro -de más de una hora-, «se volvió a charlar sobre la reglamentación del Artículo 10 y ver la posibilidad de instrumentarlo; además hablamos de la Ley Pymes y otros beneficios para Misiones, sobre todo en Educación, cuestiones de género y Silicon», enumeró.

“La reunión fue muy productiva y el Presidente ratificó su compromiso de seguir trabajando en medidas y acciones que benefician al conjunto de los misioneros», cerró.