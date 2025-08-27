Un megaoperativo internacional, denominado “Aliados por la Infancia V”, permitió desmantelar una red de almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI) en Argentina, con uno de sus principales objetivos en Posadas.

El fiscal especializado en ciberdelitos, Juan Pablo Espeche, informó que este martes fue detenido un informático de 55 años, acusado de poseer y difundir este tipo de material. “Nos encontramos con una gran cantidad de información de almacenamiento de datos, algo que ya preveíamos por la investigación previa”, señaló, resaltando la magnitud del operativo.

La acción se desarrolló de manera simultánea en 12 provincias argentinas, coordinada con 15 países, e incluyó la intervención de 36 objetivos en todo el país. En Posadas, el allanamiento se realizó en el domicilio del acusado con apoyo de drones, personal especializado y distintas fuerzas de seguridad. La investigación surgió a partir de una alerta internacional generada por plataformas que monitorean redes de intercambio de archivos tipo peer-to-peer.

El fiscal destacó que el factor sorpresa fue clave para preservar la evidencia digital, que puede eliminarse con facilidad. En este caso, el acusado tenía acceso a las cámaras de seguridad del edificio, lo que le permitía monitorear los movimientos del lugar.

Durante el procedimiento se secuestraron computadoras de alto rendimiento, discos rígidos, pendrives, tablets y celulares. Todos los protocolos legales se cumplieron, incluso al constatar la presencia del hermano del imputado, una persona con discapacidad, quien quedó bajo cuidado familiar.

Los datos clave, como la dirección IP y el puerto de descarga de los archivos ilegales, permitieron avanzar rápidamente en la causa. Según Espeche, el próximo paso será la apertura forense y la notificación al imputado para que designe defensa.

Finalmente, el fiscal resaltó la coordinación entre distintas fuerzas y organismos, incluyendo la Policía, Gendarmería Nacional, el grupo de delitos tecnológicos, la Fiscalía Especializada y la Secretaría de Investigaciones Complejas. “Cada uno cumplió una función clave”, concluyó. La investigación continúa y no se descarta que surjan nuevos implicados.