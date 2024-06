El Intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa informó este miércoles que otorgó un aumento salarial a municipales. «En un esfuerzo por mejorar las condiciones salariales de nuestros trabajadores», expresó. Asimismo adelantó que el 14 de junio estará acreditado el aguinaldo.

Detalló que este mes de mayo se destinaron $398,706,000 en bruto a los haberes de los trabajadores del municipio.

«Estas medidas tienen como objetivo reconocer y apoyar a los empleados municipales, asegurando una mejora en sus condiciones salariales y reafirmando el compromiso de la gestión municipal con su bienestar económico», declaró.

Para el mes de junio, se incorporará al salario básico un monto no remunerativo de $50,000. Adicionalmente, se otorgará otro monto no remunerativo de $50,000. «En julio, el salario se incrementará con un monto adicional no remunerativo de $20,000».

Filippa también comunicó que el viernes 14 de junio se pagará el aguinaldo, permitiendo a los empleados disfrutar del Día del Padre con mayor tranquilidad financiera. El intendente destacó que «esto no es estático; iremos viendo según las necesidades que se van manifestando, es un esfuerzo grande que se está realizando». Agregó que el incremento se debe a que se ha logrado un aumento en los ingresos del municipio, aunque no en un porcentaje muy alto.

«Seguiremos trabajando, estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos ordenados, estamos prolijos. La idea es seguir trabajando con los vecinos y empresarios que ponen mucho esfuerzo y están apostando por nuestra comunidad», concluyó Filippa.