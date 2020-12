Fernando Orbe es el nuevo presidente del Colegio de Abogados de Misiones. “Estoy por cumplir 51 años y hace 25 que ejerzo la profesión”, se presentó y fijó la línea que tendrá: “Queremos una institución que esté cerca del colega siempre, atender a los jóvenes, que se cumpla la Ley de Honorarios y que se apueste a lo digital”.

De un padrón de más de 3.000 profesionales, participaron en las elecciones 1.467colegiados. La lista que encabezó el ganador cosechó el voto de 835 letrados (60% por ciento de los sufragios).

“Empecé con mi padre, quien falleció hace 7 años. Fue él una guía muy importante”, añadió Orbe, quien asumirá el cargo, junto con los demás integrantes de la Comisión Directiva, el 11 de diciembre.

Destacó la gestión de quien será su predecesor, Juan Manuel Fouce. Aseguró que fue impecable y deja un Colegio financiera y económicamente en orden.

En una entrevista con ENFOQUE, contó que empezó muy joven en la institución: “Me recibí en 1995 y ya en 1997 me había acercado. Fui parte de la Comisión de Jóvenes. Luego participé en distintas listas”.

“Con Rodrigo Bacigalupi me sumé en la Comisión de Defensa de la Defensa. En su segundo mandato como presidente, fui su secretario. Y luego quedé en la Comisión de Martín Ayala como tesorero y después como vicepresidente. Eso me permitió también llegar al Consejo de la Magistratura, entre 2014 y 2016”, añadió el letrado.

Orbe apuntó que después levantó la bandera de la apuesta por un sistema informático que mejorase la gestión de expedientes. “Me transformé en enlace con el Poder Judicial y también arranqué con la capacitación a colegas. En la pandemia del coronavirus fue cuando más necesario fue esto”, agregó.

El abogado asegura que se candidateó a la presidencia por su vocación de servicio. “Eso me impulsó a tomar el desafío. Los que estamos en la colegiación pensamos así. Sabés que vas a donar tiempo. Si no participaba no podía quejarme, siempre lo hice. Me involucré a través de las distintas presidencias. Pero siempre se renuevan los desafíos”, afirmó.

La dura pandemia

El flamante presidente del Colegio de Abogados reconoció lo dura que fue la cuarentena: “Primero peleamos por volver a trabajar. Y ahora tenemos que enfocarnos en que la nueva normalidad no genere distorsiones. Hay muchos criterios nuevos. La dualidad de sistemas (papel y digital) genera dificultades”, sostuvo quien se presenta como un “dialoguista” nato, que quiere escuchar a todos los colegas e instarlos a que participen.

Consideró que “lo informático es una de las soluciones. Pero tenemos que trabajar mucho en corregir las deformaciones generadas por la pandemia en la aplicación del sistema”.

Además sumó otro objetivo, el de los honorarios. “El 80% de los abogados vive de su profesión. La mayoría se gana el mango día a día. Queremos que los jueces apliquen la Ley de Honorarios. Deben hacerlo cuando dictan sentencia”, exigió.

Se pronunció a favor de reformas legislativas necesarias “para que tengamos un expediente digital sólido”, aunque reconoció que “el abogado tiene una mente preparada para el papel” y que tiene que haber un cambio de hábito.

“En el actual escenario, si queremos adaptar el Código Procesal a lo digital vamos a entrar en conflicto, que es lo que vemos ahora. La Justicia está tratando de adaptar el sistema digital al pensamiento analógico. Hay principios que se no aplican en lo digital. Y entonces se ven las dificultades, con muchos criterios diferentes”, señaló Orbe.

Su mirada sobre la Justicia

El abogado también dio su mirada sobre el actual funcionamiento del Poder Judicial. “Es dispar la evaluación que uno puede hacer de la Justicia. En general es mala, porque no llega con las respuestas en el tiempo adecuado. Lo que llamamos la mora judicial”, sintetizó.

Admitió que “el Consejo de la Magistratura está funcionando bien. Pero no sólo los jueces tienen que estar bien preparados, sino el personal. Queremos que se profesionalice el Poder Judicial, que concursen los empleados, que tengan un estímulo como una carrera judicial”.

Sobre la estructura con la que opera la Justicia Penal, se pronunció por un cambio del sistema inquisitorio al acusatorio, “donde el juez vele por las garantías y el fiscal sea el que investigue”.

Dijo que es necesaria la creación “de más juzgados. Hay que especializar los fueros. En el interior de Misiones hay juzgados que son multifueros que tienen que ir dividiéndose y en Posadas faltan más juzgados de civiles y de familia”.

“Con el tema de la digitalización no creo que necesitemos más personal. Pero sí más magistrados. Si se quiere implementar la oralidad en algunos fueros, los jueces no van a dar abasto”, concluyó Orbe.

Finalmente, opinó sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Ejecutivo nacional para el fuero federal. “Tiene una omisión: si se tiene en cuenta que en lo federal se está poniendo en marcha la modificación paulatina hacia el sistema acusatorio, lo que se necesitaba era la creación de más fiscalías. Nadie reparó en ese detalle”.

Apuntó que en la provincia se produjo la creación de más juzgados, como el de Oberá y el de Puerto Iguazú, que aún no tiene magistrado. “Con la reforma judicial, se contemplan más y en un lugar de frontera esto es bienvenido. Pero se tenía que haber pensado en la creación de más fiscalías. Se olvidaron de la implementación del nuevo Código Procesal”, observó.