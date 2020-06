Fernando Goichik (28) es presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de la Confederación Económica de Misiones (JECEM). Es Licenciado en Administración y uno de los propietarios de la empresa familiar Transporte Goichik SRL, con sede en la ciudad de Leandro N. Alem.

Asumió la presidencia de la JECEM en abril del año pasado y tiene muy en claro que el trabajo en conjunto es la clave para obtener buenos resultados.

Pese a su corta edad, Goichik carga con una vasta experiencia en la empresa familiar donde trabaja desde los 14 años.

Es consciente de que la nueva generación de empresarios (de la que cual forma parte) ocupará un rol preponderante en el futuro de la provincia, razón por la cual insiste en que la capacitación y formación de los nuevos cuadros empresariales más que una necesidad es un compromiso.

“El joven es ansioso, quiere todo ya, pero creo que es bueno tomar como ejemplo la paciencia de los viejos empresarios. Si vas a comenzar algo, debés saber que para poder obtener ganancias pueden pasar unos cuantos meses. Muchos se quedan en el camino por no entender esto”, reflexionó en una entrevista con ENFOQUE.

¿Cuáles son las metas que se planteó para su presidencia en la JECEM?

Lo primero es tratar de alcanzar la unión de todos los jóvenes empresarios de la provincia y que entiendan que en nosotros está el recambio generacional, que tenemos que capacitarnos y trabajar juntos, porque solo de esta manera podremos alcanzar lo que nos proponemos.

Por ejemplo, actualmente tenemos una preocupación que la estamos trabajando desde la CEM joven y que tiene ver con la suspensión de la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que te permitía en 24 horas constituir una sociedad. Cuestiones como estas es las que nos debe encontrar a todos trabajando juntos.

¿Y en materia de innovación cómo están las empresas misioneras?

Las empresas en Misiones están poniendo el ojo en la innovación y la base de la innovación siempre es reducir costos. En este sentido se está trabajando mucho en innovación con sustentabilidad. Es hacia donde se apunta.

Las empresas buscan no generar impacto negativo en el medio ambiente. Solamente está faltando incentivos en cuanto a los beneficios, ya que a veces no se reconocen. Por ejemplo en materia de transporte los camiones nuevos tienen un líquido que se agrega para que no contaminen, pero esto genera un costo adicional al litro de gasoil que no se reconoce en ninguna parte, al igual que las nuevas unidades generan menos impacto en el medio ambiente, pero cuando la inscribís pagás mucho más que una unidad que genera una gran contaminación.

Los vaivenes económicos en la Argentina suelen hacer muy difícil la vigencia de las empresas en el tiempo ¿Cuál es su mirada respecto a ello?

Siempre decimos que el problema no es empezar, ni empezar a caminar, sino seguir caminando y mantenerse en el tiempo. El país y la provincia a veces te dan oportunidades que son muy transitorias y que son como spot del momento, duran dos o tres meses.

Hoy una de las mayores dificultades de toda empresa es poder ingresar al mercado, poder establecerse y posicionarse.

La carga fiscal y el acceso al crédito en los bancos también suelen condicionantes para el crecimiento de una empresa.

No obstante, en la provincia corremos con una ventaja en cuanto el acceso al crédito, ya que el Fondo de Créditos Misiones nos brinda financiamiento a tasas bajas y con varios meses de gracia hasta el pago de la primera cuota del crédito que te otorga.

¿Cómo están transitando esta experiencia al frente de la FECEM?

Es todo un desafío, sobre todo atraer al joven y convencerlo, ya que a diferencia de los viejos empresarios que tienen más paciencia, los jóvenes quieren verlo todo ya, por eso es que buscamos ofrecerle más capacitaciones, integrarlos y realizar un trabajo en conjunto que lleva paciencia, al igual que una empresa.

El objetivo es poder armar una gran red de empresarios jóvenes en donde estén representados los 76 municipios. El trabajo realizado hasta aquí es positivo. Logramos sumar a jóvenes de Posadas, Alem, Oberá y Puerto Rico, pero aún queda mucho camino por recorrer.