El presidente Alberto Fernández reiteró este sábado que la Argentina tiene una «larga historia de resiliencia», señaló que «si actuamos unidos, con sensatez y transparencia, nos irá muy bien» y destacó que los datos actuales de crecimiento en la Argentina «evidencian que definitivamente vamos por buen camino».

El jefe de Estado se pronunció de ese modo en su cuenta oficial de la red social Twitter, donde recordó su exposición de anoche ante empresarios en el cierre del 58° Coloquio de IDEA, en la ciudad de Mar del Plata.

«Nuestro país tiene una larga historia de resiliencia, cicatrices que no debemos ocultar», escribió Fernández y agregó: «Si actuamos unidos, con sensatez y transparencia, nos irá muy bien».

Asimismo, sostuvo que «los datos actuales de crecimiento en la Argentina evidencian que definitivamente vamos por buen camino».

El Presidente acompañó su posteo con un video de su discurso de anoche, cuando enumeró las cifras del crecimiento que mencionó.

En esa oportunidad, sostuvo que la construcción «de agosto de 2022 respecto a agosto de 2021 creció 7,3%», hubo «récord de producción de gas» con un crecimiento del 18%, y del petróleo «del 52% de año a año».

Asimismo, señaló que «nunca vimos restringida nuestra energía y tuvimos los dos días de mayor demanda de gas y petróleo».

Además, el jefe de Estado indicó que la industria automotriz «creció un 88,5% en septiembre de 2022 respecto de septiembre de 2019», es decir antes de la pandemia.

«Las exportaciones a fines de junio fueron de casi U$S 60 mil millones y a fin de año alcanzarán los U$S 90 mil millones, sin contabilizar los servicios. Con ambos serán casi U$S 100 mil millones, récord en la historia argentina», destacó el mandatario.

Presentando otro gráfico, Fernández también remarcó ayer (por el viernes) que la industria nacional «tuvo los mayores niveles de producción de los últimos seis años» y manifestó que hubo «una recuperación de la industria nacional, con 27 meses creando empleo registrado y que supera en 92 mil puestos de trabajo respecto a diciembre de 2019, en tres años de Gobierno, de los cuales dos fueron de pandemia».

En esa línea, indicó que «la creación de puestos de trabajo desde julio 2020 fue de 1,3 millones, de los cuales 400 mil fueron empleos formales privados», y recordó que «en el segundo trimestre 2022 la tasa de inversión fue del 22,3%, la más alta de los últimos 29 años».

«La Argentina alcanzará (en 2023) tres años seguidos de crecimiento del PBI», destacó el Presidente en su discurso de este vierness ante empresarios en el coloquio.

Fuente: Télam