El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que durante la gestión de Mauricio Macri se recortaron «170.000 pensiones por discapacidad» y que «se denegaron seis de cada diez solicitudes» que se presentaban por ese motivo, mientras que ahora, en cambio, su gobierno piensa «cómo facilitar el acceso» a esos beneficios, de los cuales ya se entregaron 200.000.

«Antes buscaban excusas para no dar pensiones; tenían cajoneados 145 mil pedidos», dijo el mandatario al entregar la pensión no contributiva número 200.000 a una persona con discapacidad, durante un acto que se realizó en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en el barrio porteño de Belgrano.

En ese marco, Fernández aseguró que, al otorgar estas pensiones, el Gobierno «no está dando nada trucho ni malgastando la plata del Estado», sino que se están «poniendo recursos para que las condiciones de igualdad no se pierdan, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad».

De esta manera, el Presidente se refirió a las declaraciones que efectuó el exministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, quien en una entrevista manifestó que se debe revisar «la mayoría» de las «pensiones por invalidez» porque considera que «la mayoría son truchas».

Acompañado por el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y otros funcionarios, el mandatario destacó la importancia de «dar derechos y dar igualdad para incluir a cada persona que sobrelleva una discapacidad a la vida cotidiana».

«No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos creen que no debemos usar los recursos del Estado en atender con estos beneficios a las personas que lo están necesitando, pero no se trata sólo de la pensión, sino que eso representa el acceso a la movilidad, a la salud, a la educación, que de otro modo no la tendrían», apuntó.

El jefe de Estado aclaró que «no es una dádiva del Gobierno, es un derecho que tienen» y tras considerar que «a la sociedad le cuesta entender cómo es el tema de la discapacidad», destacó que en la Argentina hay «más de 5 millones de compatriotas que padecen algún tipo de capacidad, que es el 13% de nuestra población; un número importante que nos obliga a prestarle la atención que merecen».

Al recordar la baja de la asistencia para la discapacidad que se registró durante la gestión macrista, sostuvo: «Si esos números fueran los de mi Gobierno, me llenaría de vergüenza como gobernante y como argentino; un Gobierno que además tuvo una vicepresidente con discapacidad».

«Lo que estoy haciendo yo ahora no es una excepción, sino que es lo que hemos hecho siempre», dijo, y señaló que «entre el 2003 y el 2015 se reconoció la gratuidad del transporte, se ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad y se le otorgó rango constitucional; se instituyó la AUH, que en discapacidad triplica su valor, entre otras medidas».

Por su parte, Galarraga manifestó que las pensiones no contributivas apuntan a “una inclusión plena, y es la primera respuesta que tenemos que dar. No puede ser la única pero no puede faltar, porque habilita el acceso a prestaciones médicas, de rehabilitación, de inclusión educativa, importantísimas para el desarrollo pleno de una vida autónoma”.

Aseguró que «acercar esos recursos a muchas personas con discapacidad es abrir la puerta a oportunidades, respuestas y devolver la esperanza y la confianza en un Estado que no mira a otro lado, como ocurrió lamentablemente entre 2015 y 2019 en relación a las personas con discapacidad».

En tanto, Galarraga anticipó que se está terminando «la redacción de una nueva Ley de Discapacidad que represente el modelo social, el ejercicio de derechos; una ley que, en definitiva, nos haga una mejor sociedad, que nos permita disfrutar de más democracia, porque se trata de devolverle a las personas con discapacidad su derecho a participar».

Durante el acto se firmaron cuatro convenios de adhesión al plan Accesar con los intendentes de Ituzaingó, Paso de los Libres, Colón, y Tolhuin, y se realizó el lanzamiento de la convocatoria 2022 para que 100 nuevos municipios puedan sumarse al programa.

Posteriormente el Presidente descubrió en el pabellón G de la institución, que era el lugar donde funcionaba una sede de la Fundación Eva Perón, un mural histórico recuperado con una frase del general Juan Domingo Perón que indica: “El Gobierno argentino tomará la actitud que quiera su pueblo y ninguna otra”.

El Plan Accesar cuenta con la adhesión de 75 municipios que recibieron hasta el momento un monto total de 32 millones de pesos, y tiene por objetivo la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas.

