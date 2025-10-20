El próximo domingo 26 de octubre, los misioneros volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde se renovarán tres bancas de diputados nacionales por la provincia.

A menos de una semana del comicio, un repaso completo por cada fuerza política y sus principales candidatos.

¿Qué se vota en Misiones?

En esta elección se elegirán tres diputados nacionales titulares y sus suplentes, quienes representarán a Misiones en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.

El proceso se da en un contexto en el que el oficialismo provincial busca retener influencia, mientras que la oposición llega fragmentada entre varias listas.

Cabe recordar que la provincia ya celebró comicios locales el 8 de junio, donde se renovaron cargos en la Cámara de Representantes provincial.

1-Frente Renovador Neo (oficialismo provincial)

El espacio gobernante en Misiones presenta una lista encabezada por Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de la provincia.

Lo acompañan Micaela Gacek, Walter Rosner y Graciela de Moura.

Desde el oficialismo destacan la gestión provincial como modelo de estabilidad y desarrollo propio, mientras apuestan a mantener la continuidad de su proyecto político en el plano nacional.

2– La Libertad Avanza (LLA)

La fuerza libertaria, referenciada con el presidente Javier Milei, lleva como primer candidato al extenista Diego Gabriel Hartfield, acompañado por Maura Ester Gruber y Martín Eduardo Borzi Scholler.

LLA busca consolidarse en Misiones como una alternativa liberal con fuerte presencia joven y discurso económico de ajuste del gasto público.

3-Frente Popular Agrario y Social (PAyS)

El histórico dirigente agrario Héctor “Cacho” Bárbaro encabeza la lista, acompañado por Marquita Torres, Cristian Castro y Graciela de Melo.

El PAyS se presenta como una opción vinculada a los pequeños productores, movimientos sociales y sindicatos del interior misionero.

4-Unión Cívica Radical (UCR)

El radicalismo provincial postula a Gustavo González como primer candidato, seguido por Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy.

Desde el partido centenario buscan recuperar presencia en el Congreso y fortalecer el espacio opositor tradicional en la provincia.

5– Frente de Todos / Frente Patria

La lista peronista está encabezada por la diputada nacional Cristina Brítez, acompañada por José Martín Ayala y Elvecia Magdalena Escurdia.

El espacio apuesta a consolidar su representación en la provincia y reforzar la agenda nacional del justicialismo.

6-Activar

Encabeza, Ramón Puerta.

7-Forja

Encabeza, Dalila Fernanda Blach.

8- Frente por la Vida y Los Valores

Encabeza Bárbaro Nicolás Carmelo.

9-Partido del Obrero

Encabeza, Florencia Aguirre.

10-Partido Fe

Encabeza, Palavecino Germán Carlos.

11-Partido Libertario

Encabeza, Nilfa Zunilda Alvarenga.

El voto ciudadano

Los electores podrán consultar su lugar de votación en el padrón nacional, disponible en www.padron.gob.ar, y deberán concurrir con DNI vigente.

La jornada electoral se desarrollará el domingo 26 de octubre, de 8:00 a 18:00, bajo el sistema de boleta única de papel, implementado por primera vez a nivel nacional.

Faltan apenas seis días para una elección que definirá la representación de Misiones en el Congreso Nacional.

Entre oficialistas consolidados, nuevas fuerzas libertarias y opciones del campo popular, los misioneros tendrán una amplia oferta para elegir quién defenderá sus intereses en Buenos Aires.

Informarse antes de votar es clave: conocer quiénes son los candidatos es el primer paso para decidir con responsabilidad.