El presidente Alberto Fernández se reunió este jueves con un grupo de gobernadores que rechazan el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informaron fuentes oficiales, el Presidente ingresó al Salón Eva Perón de la Casa Rosada pasadas las 12.30, dónde lo esperaban algunos gobernadores de manera presencial y otros conectados a través de modalidad virtual.

De manera presencial estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raul Jalil; el sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.

Bajo la modalidad virtual asistieron el mandatario chaqueño Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.

También estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

La reunión con los gobernadores, según explicó el propio Fernández este miércoles desde un acto en Formosa, horas después del fallo del máximo tribunal que ordenó que se le entregue al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un 2,95% de fondos coparticipables, se organizó para analizar las consecuencias de esa medida y elaborar de forma conjunta la estrategia a seguir.

Para el mandatario, la decisión de la Corte resulta «tremenda» porque «genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto» de Argentina. «Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo: que todos tengamos las posibilidades de crecer y desarrollarnos», dijo.

«Argentina poco a poco se va recuperando, pese a los agoreros de siempre»

Después de la reunión, Fernández saludó en el Patio de las Palmeras a los trabajadores de la Casa Rosada con motivo de la celebración de las fiestas de fin de año y les aseguró que Argentina «poco a poco se va recuperando, pese a lo que dicen los agoreros de siempre».

«Me demoré un poco porque estaba reunido con gobernadores por los ruidos que nos genera la Corte pero que eso no empañe esta fecha. Todos estamos acostumbrados a vivir años difíciles», expresó el jefe de Estado al comienzo de su discurso.

«Los últimos tres años fueron complicados, por lo que heredamos, por la pandemia y por la guerra, pero fuimos superando escollos y problemas», añadió.

En su breve mensaje, el Presidente también se refirió al reciente campeonato del mundo obtenido por la selección nacional en el mundial de Qatar. «Algunos se quejaron del feriado, pero vi rosarinos, riojanos, cordobeses festejando. Era una alegría contenida que todos los argentinos quisieron expresar», manifestó Fernández.

El mandatario destacó asimismo que se han «podido dar pasos para que la situación del país vaya mejorando, la economía sigue creciendo y la desocupación volvió a bajar». Entre los desafíos de cara al futuro, exhortó a «seguir trabajando para combatir la inflación» y pidió animarse a «la utopía de la igualdad, que haya la que no existe».

«Es hora de que terminemos de discutir dónde está uno y donde está otro, que respetemos la diversidad, pero trabajemos juntos. Brindo por la unidad y un futuro próspero para la Argentina», concluyó ante los trabajadores.

La previa a la reunión

El miércoles, tras la difusión del fallo, el rechazo de los gobernadores se hizo sentir en distintos puntos del país. Los primeros en repudiar la decisión de la Corte fueron Zamora, Kicillof, Quintela, Jalil, Arcioni, Ziliotto y Capitanich, quien opinó que el Ejecutivo «debe desconocer el fallo» por considerar que «una intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional».

Este jueves a la mañana, Kicillof se volvió a referir al tema y calificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia como un «atentado al federalismo, la democracia y la República».

«El fallo de ayer es una verdadera inmundicia. Esto no fue un fallo político, esto fue un fallo partidario, destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento de un país», expresó el mandatario bonaerense al inaugurar una nueva alcaldía departamental en el partido de Almirante Brown junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak; el intendente Juan Fabiani y el diputado provincial Mariano Cascallares.

En ese sentido, opinó que la decisión del máximo tribunal del país no solo representa «un atentado al federalismo, a la democracia, a la república» sino también «a la Constitución y a la provincia» de Buenos Aires. «Los candidatos en provincia que quieren gobernarla con el desastre que hicieron ¿qué van a decir ahora? ¿Se van a pronunciar a favor del saqueo? Quiero escucharlos a los que quieren gobernarla, que se callan y tienen complicidad con ese saqueo», planteó el gobernador.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, también se pronunció este jueves, antes de participar de la reunión de forma virtual. «No compartimos la decisión de la Corte. La respetamos, pero no la compartimos. No vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde», dijo el mandatario durante la entrega de subsidios a clubes y asociaciones que se realizó en la Casa de Gobierno misionera.

«Somos un Gobierno provincial total y absolutamente respetuoso de las instituciones. En ese respeto a las instituciones está al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a las decisiones que toman los poderes. Respetamos, aunque muchas veces no compartimos las decisiones», remarcó el mandatario.

La provincia de Misiones, aseguró, tiene “los resortes jurídicos para seguir en el camino de los reclamos y en la Justicia por el federalismo en la República Argentina».

«Por eso, como en un primer momento, nos hemos presentado ante la Corte con un ‘amicus curiae’ para que Misiones pueda tener lo que le corresponde por las vías administrativas, pero con el máximo respeto por las decisiones que tomadas por la Corte. Vamos a seguir por el camino que me pidió el pueblo de Misiones, de luchar para que tengamos igualdad de oportunidades como la tienen las otras provincias del centro de la Argentina”, concluyó.

«Incoherente y antifederal»

También se sumó a la ola de repudios el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, quien apuntó este jueves contra la Corte y contra el expresidente Mauricio Macri por «sacarles recursos a las provincias» y dárselos al distrito «más rico del país».

A través de su cuenta de Twitter, el titular de la cartera de Interior respondió a una publicación en la que Macri criticaba el feriado nacional del pasado martes por considerarlo «incoherente y antifederal», y afirmó que lo que cumple con esas definiciones es el fallo judicial de la Corte conocido ayer.

«Incoherente y antifederal es sacarles recursos a las provincias para darle al Gobierno de la Ciudad, el más rico del país», aseveró De Pedro en su publicación.

Macri había acompañado su tuit con un mapa de Argentina en el que se veía el recorrido que realizaría la selección de fútbol campeona del mundo en los festejos -que se reducían al área metropolitana de Buenos Aires- y criticaba que el Gobierno nacional dictara un feriado para el resto de las provincias del país. De Pedro se valió de ese mismo recurso gráfico: «En azul el territorio al que Macri y la Corte le sacaron fondos de la coparticipación (las provincias). En rojo, el lugar privilegiado que los recibió (la Ciudad)», escribió el ministro.

El conflicto por la coparticipación

En enero de 2016 Macri firmó el decreto 194 que elevaba del 1,4% al 3,75% la participación que le corresponde a CABA por la coparticipación federal de impuestos. El texto no explicaba las razones de semejante suba, algo que planteó el Estado Nacional ante la Corte. Luego, el decreto 257/2018 bajó el porcentaje a 3,5 y recién entonces se explicó que la suma respondía al «Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas» en CABA.

En 2020, en el contexto de un conflicto salarial con la policía de la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández redujo el porcentaje en cuestión a 2,3. Como respuesta, el gobierno de Rodríguez Larreta se presentó ante la Corte contra el decreto del gobierno nacional y la ley 27.606 que lo convalidó en diciembre de ese año. Hubo audiencias de conciliación entre el Estado Nacional y la Ciudad pero todas fracasaron. En ellas, la Ciudad nunca explicó cómo es que necesitaba $ 112.000 millones una policía de 19.000 agentes, mientras que la Policía Federal recibe $ 70.000 para 32.000 policías.

Este miércoles, en un fallo firmado por todos los integrantes del alto tribunal (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), se ordenó al Gobierno Nacional pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

Aunque no es el porcentaje que pedía Larreta, quien reclamaba 3,50%, y no tiene aplicación retroactiva, lo cierto es que con el fallo de este miércoles la Suprema Corte se entrometió en decisiones políticas y legislativas. Opinó que el reclamo de Rodríguez Larreta tiene «verosimilitud» y «peligro en la demora» y justificó su decisión haciendo un repaso de la historia de la Ciudad para cuestionar que aún no tiene autonomía financiera porque nunca se consensuó una ley de coparticipación federal.

Fuente: Página 12