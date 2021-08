Facundo López Sartori cumplió un año y medio de gestión al frente de la presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas y dijo que en lo personal significó el año y medio más extraño de su vida. “Fueron meses raros. No solo por tener la responsabilidad de asumir en la administración pública mi primera experiencia, sino por la pandemia, la virtualidad, la brecha digital y los desafíos de ciudad que fueron completamente distintos”, reconoció en una entrevista con ENFOQUE.

En este sentido, recordó que a dos semanas de haber iniciado el año legislativo (el 1º de Marzo del 2020), los planes que habían proyectado con su equipo para el año parlamentario cambiaron bruscamente y todo el trabajo del Concejo Deliberante tuvo que ser reorientado a la generación de ordenanzas referidas a la contención social y sanitaria.

“A los pocos días de iniciar el año legislativo nos dimos cuenta que todo el artilugio legal tenía que estar en la contención social y sanitaria. Esto significaba ver como nosotros desde las ordenanzas podíamos brindar al Ejecutivo mayor rapidez y no generar mucha burocracia. El Legislativo pasó así a ser de gran apoyo para el Ejecutivo y la responsabilidad del consenso que asumieron los bloques de la oposición fue de gran ayuda. Se vio una madurez política en los distintos sectores. Y esto es muy sano”, destacó.

Transitado los primeros meses de pandemia la situación empezó a cambiar y las prioridades comenzaron a ser otras. “Una vez que cambió el escenario y que se empezó a tener más información sobre lo que estaba sucediendo, y que ya teníamos la contención social y sanitaria garantizada, teníamos entonces que volver a recuperar ese motor económico y ahí la demanda fue gigantesca”, reconoció.

En cuanto a temáticas de trabajo a futuro, López Sartori dijo que “tenemos que mejorar el servicio de taxis y remises, mejorar las veredas de la ciudad y seguir trabajando el tema del transporte público para brindar un mejor servicio al usuario”, enumeró.

Para adelante, apuntó que uno de los mayores desafíos “es empezar a pensar que va a pasar con Paraguay. Porque tarde o temprano se va a volver a la normalidad de la apertura de la frontera”.

Juventud y participación ciudadana

El presidente del Concejo Deliberante fue consultado también sobre la participación e interés de los jóvenes para con la política y su respuesta fue contundente.

“La política está impregnada de jóvenes. Hay que derribar el mito de que a los más chicos, a los menores de 18 años, no les interesa nada. Sí les interesa. Les interesa una realidad distinta a la que vivimos los más grandes”, manifestó.

“Muchas veces criminalizamos a los jóvenes porque no piensan igual a uno, y no, no van a pensar igual, porque nacieron con una educación distinta, con herramientas tecnológicas distintas y veo que tienen interés desde otro lugar”, reflexionó.

“Llamo a los que somos más grandecitos a sentarse a hacer focus, a sentarse con los jóvenes, que son muchísimos en nuestra provincia, y se van a dar cuenta que tienen realidades mucho más distintas a las nuestras. Más dinámicas, más móvil”, expresó.

Por último, respecto a la participación ciudadana, López Sartori destacó que hoy existe un Concejo más cercano al pueblo y que uno de los ejemplos más concreto fue el reciente Parlamento de la Mujer, “donde la participación fue excelente”, cerró.