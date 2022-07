Hace poco más de un mes, el ex presidente del Concejo Deliberante capitalino sorprendió a la política local, tras ser designado como el administrador del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, una de las carteras más potentes de la provincia. Su designación, vino con una serie de críticas por algunos sectores que le apuntaban poca idoneidad para ocupar el cargo. Sin embargo, respondió que entiende este tipo de observaciones como un hecho histórico “el ministro del Agro de la Nación actual, Julián Domínguez es abogado, Ricardo Buryaile era contador, y hasta se entendía que el presidente tenía que ser un letrado”.

En esa línea, López Sartori sostuvo que las críticas lo empoderan y generan un doble desafío para demostrar que “con trabajo podemos estar a la altura de las circunstancias. Me respaldo mucho en el equipo técnico, en los subsecretarios. Gente muy profesional con la que puedo contar cuando me toca irme, por ejemplo, a Buenos Aires a gestionar”, indicó en el marco de una entrevista en Canal Cuatro Posadas.

Además, comentó que las tensiones que se generan en las negociaciones con funcionarios nacionales es un pasaje complejo pero necesario para conseguir recursos que impacten en los productores locales. Entre otros, reveló que tuvo conversaciones con personal del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en pos de volcar recursos, por ejemplo, para potenciar algunos programas, como también sectores afectados por la sequía.

“Carlos Rovira me pidió que frene el éxodo de los jóvenes de las chacras. Necesitamos que sientan arraigo y quieran estar en el lugar de donde vienen y empezamos a trabajar inmediatamente en la conectividad porque muchos de ellos se van a otras ciudades para usar internet”, reveló el actual ministro del Agro y Producción.

Por otro lado, explicó que otro de sus ejes de trabajo está focalizado en contener al pequeño y mediano productor “en estos mandatos, también tenemos la tarea de hacer llegar al Estado a los afectados por las sequías o las tormentas. A fin de año, podríamos llegar a entregar unos 500 mil litros de fertilizantes orgánicos, es una apuesta mundial para parar con lo químico”, señaló como una de las acciones desde la cartera para acompañar el proyecto que cambia el uso del Glifosato por Bioinsumos que podría convertirse en Ley en las próximas semanas.

“Algunos productores están preocupados por la implementación de esta Ley, pero esto es un desarrollo para dentro de dos años. Espero que este proceso sea escalonado y consensuado porque estamos dando un paso adelante”, marcó en torno a la polémica que generó la iniciativa de parte de sectores que consideran precipitada la eliminación del Glifosato.

En otro pasaje de la entrevista para el programa El Club de la Política, comentó sobre las manifestaciones que se hicieron frente al Ministerio del agro y Producción, en pleno centro posadeño, y expresó que entiende por la situación económica que atraviesan los empleados dado el contexto de aumento permanente de los precios de alimentos y otros productos que afectan a los trabajadores. “Debemos rediscutir la materia salarial. Me toca ser funcionario y quiero dejar claro, que no soy empleador. Es una realidad que nos toca a todos”, subrayó.

Por último, López Sartori remarcó que su trabajo, en esta instancia, está marcada por la conectividad rural y ejemplificó: “Me dicen que, si tengo intenciones de hacer inversiones en sistemas de riego, reservorios o en la maquinaria productiva más costosa, pero si los chicos no tienen internet, ellos se van. Esto me cambió la lógica, porque no me imagino trabajar sin esta herramienta”.